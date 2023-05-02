حمایت ۱۳۰۰ معلم نیکوکار از کودکان یتیم کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت و تبریک هفته معلم، به نقش ویژه معلمان در ترویج همدلی و ایثارگری اجتماعی در جامعه اشاره کرد و گفت: هم اکنون تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ کودک یتیم و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان هستند و از طریق ۱۷ هزار حامی از این کودکان حمایت می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از هزار و ۳۰۰ معلم حامی کودکان یتیم و نیازمند استان کردستان هستند.

مدیر کل کمیته امداد کردستان تصریح کرد: این تعداد حامی از هزار و ۳۲۰ کودک یتیم و نیازمند حمایت می‌کنند و به صورت ماهیانه و در مناسبت‌های مختلف کمک‌های خود را به صورت مستقیم به حساب کودکان یتیم و نیازمند واریز می‌کنند.

طوسی گفت: این حامیان شامل اساتید دانشگاه، معلمان، فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش استان کردستان هستند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ از طریق این حامیان ۴۸۰ میلیون تومان به حساب کودکان یتیم و نیازمند کردستانی واریز شده است.

طوسی خاطرنشان کرد: جامعه فرهنگی و معلمان در برابر پدیده‌های اجتماعی بی‌تفاوت نبوده و همواره نقش خود را در هدایت جامعه به سمت فعالیت‌های خیرخواهانه و ایثارگری اجتماعی به درستی ایفا کرده‌اند.