به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام جعفر رعایتی شامگاه سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری و هفته عقیدتی سیاسی اظهار داشت: خداوند متعال عالمان بزرگ را عامل قرارداد و عالمانی موفق بودند که در همه عرصه‌ها عمل کرده اند و سپاه نیز به عنوان سرباز ولایت از اندیشه های عالمانی نظیر شهید مطهری برای تقویت بنیه معنوی خود بهره گرفته است.

وی با اظهار اینکه معنویت بنیان و اساس سپاه به شمار می‌رود، تصریح کرد: برای تقویت بنیه اعتقادی خانواده‌ها کلاس‌های عقیدتی سیاسی در سراسر استان برگزار شده است.

حجت الاسلام رعایتی با بیان اینکه امسال بناست کاروان‌های بصیرتی کربلا راه اندازی شود و خانواده‌های پاسداران به کربلا و نجف اعزام شوند، به نقش سپاه به عنوان استوانه های محکم در جای جای این انقلاب و کشور اشاره کرد و یادآور شد: سپاه همواره با تجدید پیمان با ولایت ولایتمداری خود را اثبات کرده است.

اجرای برنامه های بصیرتی و مهارت افزایی

حجت الاسلام نیکنام مسئول عقیدتی سیاسی دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه کربلا نیز سالروز شهادت علامه مرتضی مطهری را تبریک و تسلیت گفت و افزود: تمام چشم امید نظام و انقلاب و نظام و رهبری به سپاه بوده و هست.

وی با بیان اینکه سپاه انتظارات مقام معظم رهبری و نظام اسلامی را برآورده کرده است، افزود: نیروی انسانی زمانی به منویات توجه می‌کند که از بنیه اعتقادی و معنوی بالایی برخوردار باشد و در سپاه پاسداران با تدابیر صورت گرفته نسبت به رشد اعتقادی و معرفتی کارکنان اقدام و تلاش شده است.

حجت الاسلام نیکنام یادآور شد: در سپاه کربلا نیز برنامه‌های عقیدتی و معرفتی زیادی تاکنون اجرا شده است و اثرگذاری برنامه‌های سپاه بالاست.

وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان در تمامی رده‌ها کلاس‌های عقیدتی و بصیرت افزایی دینی برگزار شده است، افزود: هر روز برنامه‌هایی را در راستای بصیرت افزایی دینی و عقیدتی با حضور استادان برجسته در سپاه برگزار می‌شود.

وی به برنامه‌های دوره‌های تربیتی و تعالی مشهد و قم را از دیگر برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: خوشبختانه کمترین تخلفات را در بین سربازان و کارکنان در سپاه شاهد هستیم و در بخش مهارت آموزی سربازان و آموزش‌های قرآنی آنها نیز اتفاقات خوبی اتفاق افتاده است.