ورود ۲۳۰ هزار دادخواست به دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای قضائی استان گلستان در گرگان اظهارکرد: با ایجاد معاونت حقوق عامه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده در دستگاه‌های اجرایی که نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در بر می‌گیرد، شناسایی و ابطال ان را در دیوان، پیگیری می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد می‌شود.

وی افزود: این معاونت در واقع نقش دادستان را ایفا می‌کند و با رصد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و آئین نامه‌هایی که مربوط به عامه جامعه هست و نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در بر می‌گیرد، ابطال آنها را از دیوان می‌خواهد.

مظفری بیان کرد: همان کاری هر کدام از آحاد مردم می‌توانستند راجع به همه بخشنامه‌ها و آئین نامه شکایت کنند به صورت سیستمی توسط این معاونت که به همه بخشنامه دسترسی خواهد داشت، انجام می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اگر مردم به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند از این آئین نامه و دستورالعمل‌هایی که حقوق انها را نقض می‌کند، شکایت کنند، معاونت حقوق عامه نقش نمایندگی مردم را ایفا خواهد کرد و خودش ابطال این مصوبه‌ها را از صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود به تلاش‌های دیوان برای کاهش ورودی پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از صدور بخشنامه خلاف قانون برای اصلاح آن بخشنامه‌ها به نحوی که در راستای اصلاح فرایند، افراد زیادی متضرر نشوند، اقدام می‌کنیم.

مظفری درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه‌ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به آرا و تذکرات دیوان توجه می‌کنند اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد، تخلف مدیران در دیوان رسیدگی و حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلف هستند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رأی، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود.

طبق گفته وی سال گذشته ۲۳۰ هزار دادخواست وارد دیوان شده است.

گفتنی است حجت الاسلام حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی به استان سفر کرده است.

ملاقات مردمی، شرکت در شورای اداری و شورای قضائی استان از برنامه‌های رئیس دیوان عدالت اداری در سفر به گلستان است.