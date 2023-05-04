توقیف محموله قاچاق کالای ۱۲ میلیاردی در اندیمشک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی اظهار کرد: در راستای ادامه طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایست و بازرسی پل زال در شهرستان اندیمشک با اشراف اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه کامیون کمپرسی حامل بار قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از بار خودروی توقیفی ۲۰۶ قلم شامل ظروف چینی، قوری چینی، ترازوی دیجیتال، اتوجیپاس، اسباب بازی، پارچه حریر و شال قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش بار مکشوفه را ۱۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سردار صالحی بیان کرد: در این ارتباط یک نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.