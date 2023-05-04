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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد؛

توقیف محموله قاچاق کالای ۱۲ میلیاردی در اندیمشک

توقیف محموله قاچاق کالای ۱۲ میلیاردی در اندیمشک

اهواز- فرمانده انتظامی خوزستان از توقیف یک محموله قاچاق کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال در شهرستان اندیمشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی اظهار کرد: در راستای ادامه طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایست و بازرسی پل زال در شهرستان اندیمشک با اشراف اطلاعاتی و کنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه کامیون کمپرسی حامل بار قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از بار خودروی توقیفی ۲۰۶ قلم شامل ظروف چینی، قوری چینی، ترازوی دیجیتال، اتوجیپاس، اسباب بازی، پارچه حریر و شال قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: کارشناسان ارزش بار مکشوفه را ۱۲ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سردار صالحی بیان کرد: در این ارتباط یک نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5771161

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    نظرات

    • ام RO ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
      1 0
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      مردم بیکارهستن چکارکنن:موادمقدرکه نبوده دنبال هرکاری بروی:یاپارتی میخواد یاپول:
    • ب پ IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
      1 0
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      اینکه هنر نیست یک اتوبوس اندازه 50سواری کالا قاچاق می‌کند.. همه می‌دانند.. شوتی ها...
    • سعیدی IR ۰۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
      4 0
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      فکری به حال مردوم کنیدتادنبال بارقاچاق نرن مردوم بیکارن ازکجابیارن مجبورن‌سمت خلاف برن ظلم تاکی
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
      6 0
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      از روزی که دولت به اسم قاچاق جلوی واردات گرفته شرکت های داخلی مردم را بيچاره کردن روزانه که هیچ ساعتی قیمت ها رو بالا میبرن هیچ کسی تو این کشور توان رویارویی باهاشون نداره
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
      4 0
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      آخه مگه تریاک گرفتید که رسانه ای کردید بنده خدا یه مشت قوری وپارچه لوازم مغازه بارش بوده اگه راست میگید نزارید وارد کشور بشه خدا ازتون نگذره
    • IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
      1 0
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      با این کارتون فقط ضربه به ملت میزنید نمیزارید جنس ارزون بشه

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