تنگه هرمز استالینگراد این جنگ است؛ دولت آرایش جنگ اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای انتظامی در نقاط مختلف کشور قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، گفت: لازم می‌دانم در هفته گرامیداشت نیروی انتظامی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای فداکار انتظامی در اقصی نقاط کشور تقدیر و تشکر کنم. همچنین از همه دستگاه‌های مسئول می‌خواهم معیشت آبرومندانه نیروهای مسلح را که طی سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه شده است، امری حیاتی و فوری بدانند و از وعده‌درمانی پرهیز کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در معادلات قدرت ملی ایران، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های قدرت ملی ایران که رهبر معظم انقلاب نیز با هوشمندی مثال‌زدنی از آن با عناوینی همچون «هدیه الهی» و «پرخیر و برکت» یاد کرده‌اند، تسلط و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه استراتژیک هرمز است.

خضریان افزود: تنگه هرمز راه تنفس و گلوگاه اقتصاد جهانی است و امروز بسته شدن آن، دشمن را نه فقط با تنگی نفس مواجه کرده، بلکه به خفگی نزدیک کرده است.

وی تصریح کرد: استفاده رهبر معظم انقلاب از این تعابیر نشان می‌دهد که ایشان نسبت به جغرافیای سیاسی ایران اشراف و آگاهی دقیقی دارند و برخلاف حاکمان این سرزمین در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با نگاهی فرصت‌محور به این جغرافیا می‌نگرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت نگاه راهبردی به تنگه هرمز، گفت: اهمیت این نگاه راهبردی که امروز با پشتوانه بالای اجتماعی نیز در کشور همراه شده، زمانی بیشتر آشکار می‌شود که یادآوری کنم طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته، بسیاری از تصمیم‌سازان کشور با ادبیاتی بعضاً دانشگاهی تلاش داشتند اهمیت تنگه هرمز را بی‌اعتبار کنند و با ارائه آمارهای غلط درباره سهم این تنگه در ترانزیت نفت، اهمیت راهبردی آن را زیر سؤال ببرند.

وی ادامه داد: در حالی که تنگه هرمز هم یک فرصت و هم ابزاری راهبردی برای ملت ایران جهت اثرگذاری بر اقتصاد انرژی جهان است؛ اقتصادی که بنیان اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

خضریان در ادامه با اشاره به آنچه «مقاومت ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم» خواند، اظهار کرد: مقاومت ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم، ضمن اینکه نشان داد تنگه هرمز یک ابزار راهبردی برای کشور ماست، برای همگان روشن کرد جریانی که در گذشته نسبت به بی‌اهمیت جلوه دادن این تنگه اقدام می‌کرد، با وجود آشکار شدن آثار راهبردی آن، همچنان بر مواضع غلط خود برای ایجاد راه تنفس برای دشمنان ملت ایران اصرار دارد.

نماینده تهران در مجلس افزود: در حقیقت این جریان ادامه همان تفکری است که در دوران قاجار و پهلوی تلاش می‌کرد نعمت خدادادی نفت را کم‌اهمیت جلوه دهد. بنابراین توجه همه مسئولان را به این نکته جلب می‌کنم که به هیچ عنوان نباید اجازه دهند تصمیم‌سازان نفوذی، تنگه هرمز را در ذهن آنها بی‌اعتبار کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش تنگه هرمز در جنگ را با نقش استالینگراد در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و گفت: نقش تنگه هرمز در این جنگ همانند نقشی است که استالینگراد در جنگ جهانی دوم داشت. استالینگراد یک شهر کوچک بود که سرنوشت جنگ جهانی دوم در آن رقم خورد و در ادامه موجب شکل‌گیری نظم جدید دوقطبی و سپس جهان آمریکاپایه شد.

خضریان ادامه داد: تنگه هرمز، استالینگراد این جنگ است و جهان خواهد دید که چگونه ملت ایران با استعمارزدایی از دریای پارس تا دریای عرب، موتور جنگی ترامپ را در تنگه پرخیر و برکت هرمز ناچار به تسلیم خواهد کرد.

انتقاد خضریان از رویکرد دیپلماتیک ایران در نیویورک

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با قدردانی از سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار کرد: در اینجا وظیفه خود می‌دانم ضمن قدردانی از سخنرانی معقول و مناسب آقای پزشکیان در دفاع از حقوق ملت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، به این نکته اشاره کنم که دیپلماسی انتخاب‌شده ایران در سفر به نیویورک، غیرعزتمندانه و غیرهوشمندانه بود.

وی یکی از موارد مورد انتقاد خود را عملکرد عباس عراقچی عنوان کرد و گفت: از جمله این موارد می‌توان به خطای عراقچی در ابلاغ چندین‌باره شروط ایران اشاره کرد؛ اقدامی که تصویر انجام مذاکره با آمریکا را برخلاف سیاست‌های تصمیم‌گرفته‌شده و اعلام‌شده ایران مخابره کرد.