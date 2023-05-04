سردار قاآنی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) را زیارت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل قاآنی در ادامه سفر دو روزه خود به شهر مقدس قم عصر پنجشنبه به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف شد و حرم بانوی کرامت را زیارت کرد.

سردار قاآنی شامگاه چهارشنبه به سفر به شهر مقدس قم در مجمع عمومی نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخنرانی کرد و به سوالات طلاب پاسخ گفت.

دیدار با آیت الله جوادی آملی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید و همچنین دیدار با آیت الله سعیدی امام جمعه قم از جمله برنامه های فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در این دیدارها گزارشی از آخرین تحولات منطقه و وضعیت محور مقاومت ارائه شد.