به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بازدیدهای مستمر و میدانی و با هدف تقویت و بررسی وضعیت واحد کشیک دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، یحیی جعفری رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران به همراه مدیران ستادی از واحد کشیک محاکم تهران بازدید کرد.
در این بازدید پس از بررسی مشکلات موجود و کمبودها مقرر شد اقدامات مؤثر از حیث تجهیز امکانات و تقویت سیستم دسترسی قاضی کشیک به پروندههای مرتبط و تقویت تدارکات و رفع مشکل تردد پرسنل در زمان کشیک، ضمن ارتباط با دادگستری استان، به عمل آید.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: در این بازدید وضعیت دادرسی الکترونیک شعب کیفری با زندانها نیز بررسی و مقرر شد جهت تأمین سیستم به تعداد لازم و نصب آن در شعب اقدام شود و به لحاظ وجود اختلال در ارتباط ویدئو کنفرانسی با زندانها، آسیب شناسی و رفع مشکل شود.
رئیس کل محاکم تهران از جمله اهداف دادرسی الکترونیکی، به سرعت در رسیدگی، کاهش هزینههای اعزام و بدرقه زندانی، پیشگیری از مسائل امنیتی ناشی از اعزام و تعیین تکلیف فوری در پروندههای زندانی دار اشاره کرد و گفت: امید است با توسعه این امر مهم، دادرسی الکترونیکی در سایر پروندههای بدون زندانی و حتی دعاوی حقوقی و خانواده نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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