سهمیه اشتغال جوانان دشتی در توسعه پارس شمالی دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با گرامیداشت یاد و نام شهید راستین و تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم اظهار داشن: جامعه معلمین، از بهترین و شریف‌ترین اقشار جامعه هستند. و در جامعه اسلامی باید قدر و منزلت این عزیزان بیش از پیش شناخته شود.

وی با با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار معلمان بیان کرد: معلمان عزیز، فرزندان ملت را همان‌گونه که برای فرزند خود آرزو دارند، خوشبخت، سربلند، عاقل، باسواد و برخوردار از رفتار احترام‌برانگیز بار بیاورند که این مهم، علاوه بر درس دادن، با رفتار و کردار معلمان تحقق خواهد یافت.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: زنده کردن احساس هویت ایرانی اسلامی و شخصیت ملی در نوجوان و تشویق دانش‌آموزان به حضور در مراکز معنوی مانند مساجد و هیئت‌ها، و اهمیت دادن به امور پرورشی و تربیتی در مدارس از توصیه‌ها و انتظارات رهبری از معلمان عزیز است که امیدوارم در سطح مدارس مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه از حق مسلم جوانان بیکار دشتی در زمینه اشتغال به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد افزود: در هفته گذشته مجموعه پتروپالایش برزویه پارس شمالی کلنگ زنی شد. بخش مهمی از منطقه پارس شمالی در حوزه شهرستان دشتی قرار دارد و این حق ماست که بپرسیم در حال حاضر چند نفر از نیروهای شهرستان دشتی در پارس شمالی مشغولند.

زاهددوست خاطرنشان کرد: دفتر اشتغال پارس شمالی که قرار است در آینده نزدیک بازگشایی شود اولویت این است که در دشتی بازگشایی شود و این حق مردم شهرستان دشتی است.

وی افزود: در جذب نیرو برای پارس شمالی هم باید بخش مهمی از سهمیه جذب به جوانان بیکار دشتی اختصاص یابد و دوباره و صدبار می گویم ما مسئولان شهرستان دشتی از این حق مسلم جوانان بیکار دشتی به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه وزیر نفت، مدیر عامل پارس، استاندار، نماینده مجلس باید فریاد جوانان جویای کار دشتی را بشنوند و مدافع حق و حقوقشان باشند تاکید کرد: این جوانان انتظار دارند در مسئله پارس جنوبی مورد توجه ویژه ای قرار بگیرند و جوانان بیکار ما را دریابید.

وی تصریح کرد: عزیزان شعار این دولت عدالت محوری است ما انتظار داریم در این دولت در عرصه به‌کار گیری نیروی انسانی عدالت رعایت شود و به این ظلم و جفای آشکار پایان داده شود.

زاهددوست افزود: ما نمی‌توانیم در برابر ضایع شدن حق اشتعال فرزندانمان ساکت باشیم از حق جوانان مان دفاع می‌کنیم. بارها تذکر داده ایم و اگر لازم باشد صدبار دیگر هم می‌گوئیم شاید حرف دل جوانان ما به گوش مسئولان مربوطه برسد.

وی با اشاره به ۱۷ اردیبهشت سالروز تأسیس بسیج سازندگی و ۱۸ اردیبهشت روز صلیب سرخ و هلال احمر گفت: امدادگران هلال احمر و نیروهای جهادی در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین لحظات در کنار هموطنان و همنوعان خود حاضر می‌شوند و برای آسایش و رفاه آن‌ها از آرامش و عافیت خود و خانواده چشم پوشی می‌کنند.

دیپلماسی فعال دولت انقلابی

امام جمعه دشتی افزود: هفته گذشته شاهد دیپلماسی فعال دولت انقلابی با همسایگان با محوریت اقتصاد و امنیت بودیم که جای قدردانی و امیدواری است. سفر رئیس جمهور عراق به ایران و سفر وزیر خارجه به لبنان و سفر تاریخی رئیس جمهور کشورمان به سوریه هر کدام دارای اهمیت و توجه است.

وی گفت: سفر راهبردی رئیس جمهور به سوریه پس از سال‌های طولانی، در بعد امنیتی و نظامی خبری پریشان کننده برای رژیم منحوس صهیونیستی است و خواب را از چشمان نحس آن غاصبان گرفته است. چرا که این سفر به منزله هماهنگی جبهه مقاومت علیه تل‌آویو و محاصره هرچه بیشتر این رژیم است.

زاهددوست تصریح کرد: این سفر مهم و راهبردی حامل پیام پیروزی ایران اسلامی و جبهه مقاومت و اعلام شکست کامل پروژه‌های آمریکایی - اروپایی - عربی - اسرائیلی خواهد بود.

وی اضافه کرد: فراموش نمی‌کنیم همه یک صدا گفتند بشار اسد باید برود و سوریه به‌عنوان خط مقدم جبهه مقاومت باید نابود شود اما جمهوری اسلامی گفت بشار باید بماند و جبهه مقاومت باید تقویت شود.

امام جمعه دشتی گفت: الان می‌بینید که بشار ماند و جبهه مقاومت سوریه و لبنان تقویت شدند و رژیم صهیونیستی را محاصره کرده اند و امروز بسیاری از کشورها مجبور به برقراری روابط دیپلماسی با سوریه شدند و آخرین آنها هم عربستان بود.

وی افزود: این سفر راهبردی یک پیام مهم‌تر هم دارد و آن هشدار جدی به رژیم غاصب صهیونیستی است که اگر خطایی از او سر بزند و دست از پا خطا کند جبهه مقاومت با هدایت جمهوری اسلامی از نزدیک‌ترین نقطه مرزی روزگارشان را سیاه خواهد کند.

صف طولانی مرغ غیر قابل تحمل است

زاهددوست تصریح کرد: تشکیل صف طولانی مرغ بسیار غم انگیز و غیر قابل تحمل است. به عنوان کسی که دلسوز این دولت انقلابی است عرض می‌کنم دولت انقلابی اجازه ندهد برخی سوءمدیریت‌ها مردم را به صف مواد غذایی بکشاند چرا که با عزت ملت ما سازگار نیست.

وی اظهار داشت: اخیراً در شهرهای مختلف از جمله شهر ما صف‌های طولانی برای خرید مرغ، صحنه‌ای غم انگیزی است که هر روز آن را مشاهده می‌کنیم. این صف‌های طولانی خرید مرغ اصلاً زیبنده نظام و دولت انقلابی نیست و باید برای حل این مشکل تدابیری انجام شود.

امام جمعه دشتی افزود: به نظر حقیر یکی از دلایل به وجود آمدن صف‌های طولانی محدود بودن فروشگاه و مراکز توزیع است. وقتی برای یک شهر بالای ۵۰ هزار نفری فقط دو فروشگاه عامل توزیع مرغ باشد طبیعی است که منجر به صف طولانی و اتلاف وقت مردم شود. پیشنهاد می‌کنم مسئولان مراکز توزیع مرغ را بیشتر کنند تا این مشکل پیش روی مردم برداشته شود.