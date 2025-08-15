ارتباطات تلفنی و اینترنت در دشتی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست با اشاره به روز جهانی مسجد اظهار کرد: مهم‌ترین مصداق آباد کردن مسجد، فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، تدریس علوم دینی، تبلیغ معارف و حضور مؤثر امام جماعت و متولیان دلسوز است.

وی اضافه کرد: مسجد باید در قلب محله بدرخشد، محور تحولات فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و حتی اقتصادی و محل تربیت نسل، و پاسخ به نیازهای جامعه باشد.

امام جمعه دشتی بیان کرد: امروز ما از کارکردهای مساجد صدر اسلام و حتی اوایل انقلاب فاصله گرفته‌ایم. باید احیای مساجد را جدی بگیریم.

وی با قدردانی از حضور میلیونی و باشکوه ملت عزیز ایران در اجتماع اربعین حسینی افزود: این حماسه بی‌نظیر، یک رزمایش جهانی از اقتدار اسلام و شیعه است. سازمان ملل متحد اذعان کرده که از نظر لجستیکی، این بزرگ‌ترین اجتماع انسانی دنیاست.

زاهددوست اضافه کرد: این رزمایش بزرگ، نشان‌دهنده عزت، وحدت، و ایمان امتی است که شعار هیهات منّا الذله را همچنان سر می‌دهند؛ امتی که مخالف ظلم، تجاوزگری، و سلطه‌پذیری است.

وی بیان کرد: از خدمت‌رسانی موکب‌های شهرستان به زائران اربعین تقدیر می‌کنم. این خدمت خالصانه، جلوه‌ای از محبت اهل بیت (ع)، روحیه ایثار و تمدن‌سازی شیعی است.

امام جمعه دشتی بیان کرد: ما از صلح و آشتی بین کشورهای همسایه آذربایجان و ارمنستان حمایت می‌کنیم، اما جمهوری اسلامی به صراحت مخالفت خود را با هرگونه تغییر ژئوپلیتیکی توسط بیگانگان، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام کرده است.

وی افزود: از مسئولان انتظار داریم با استفاده از ابزارهای دیپلماسی، اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی، از نفوذ بیگانگان جلوگیری کنند و امنیت منطقه را در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای تأمین نمایند.

زاهددوست تصریح کرد: در هفته‌های اخیر، شاهد تلاش جدید و آشکار آمریکا برای خلع سلاح مقاومت اسلامی حزب‌الله لبنان بوده‌ایم. این تلاش‌ها، بخشی از یک توطئه بزرگ برای تضعیف محور مقاومت در منطقه است، تا رژیم صهیونیستی از بحران داخلی نجات یابد و در جبهه شمالی، خیال راحتی داشته باشد.

وی افزود: بدانند که حزب‌الله، نه یک گروه نظامی، بلکه بخشی از ملت لبنان است. سلاح مقاومت، سلاح عزت و بازدارندگی است. اگر این سلاح نبود، امروز جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود.

امام جمعه دشتی گفت: ما هرگونه طرح خلع سلاح مقاومت را در واقع تسلیم‌نامه‌ای به نفع صهیونیست‌ها و به ضرر خود لبنان و منطقه می‌دانیم و امیدواریم دولت لبنان با هوشیاری کامل جلوی اجرای این توطئه آمریکایی صهیونیستی را بگیرد.

وی ادامه داد: ملت‌های منطقه، خوب می‌دانند که نبود سلاح مقاومت حزب‌الله، زمینه‌ساز تعرض و تجاوز به لبنان، و سایر کشورهای منطقه خواهد بود.

زاهددوست خاطرنشان کرد: به آمریکا و هم‌پیمانانش هشدار می‌دهیم: آتش فتنه‌انگیزی در منطقه را خاموش کنید، پیش از آن‌که شعله‌های آن دامن خودتان را بگیرد. مقاومت، نه‌تنها سلاح خود را زمین نمی‌گذارد، بلکه هر روز قوی‌تر، مصمم‌تر و کوبنده‌تر از گذشته بر پیکر ظلم فرود می‌آید و خواب راحت را از چشمان تان سلب خواهد کرد.

وی گفت: طبق گزارش‌های مردمی، در برخی از روستاها دکل‌های مخابراتی فاقد باتری پشتیبان هستند. در صورت قطع برق، این دکل‌ها خاموش شده و ارتباط مردم با بیرون از لحاظ تماس تلفنی و اینترنت قطع می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر خدای نکرده در ساعات قطعی برق حادثه‌ای اضطراری رخ دهد، هیچ راه ارتباطی وجود نخواهد داشت. از مخابرات درخواست داریم که با جدیت و فوریت، نسبت به نصب باتری شارژی برای دکل‌ها در مناطق روستایی اقدام نماید.