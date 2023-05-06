  1. هنر
  2. سینمای جهان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

در حمایت از خالقان آثار؛

مراسم جوایز ام‌تی‌وی هم چوب اعتصاب نویسندگان را خورد/ انصراف مجری

مراسم جوایز ام‌تی‌وی هم چوب اعتصاب نویسندگان را خورد/ انصراف مجری

درو بریمور در حمایت از اعتصاب نویسندگان اعلام کرد میزبانی مراسم اهدای جوایز ام‌تی‌وی را انجام نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، درو بریمو بازیگر که قرار بود میزبانی مراسم اهدای جوایز سینمایی ام‌تی‌وی را انجام دهد در حمایت و همبستگی با اعتصاب انجمن نویسندگان آمریکا اعلام کرد در این مراسم حاضر نمی‌شود.

بریمور گفته است به نشانه حسن‌نیت اعلام می‌کند سال آینده حاضر است میزبانی این مراسم را بر عهده بگیرد.

مراسم اهدای جوایز ام‌تی‌او که قرار است یکشنبه شب برگزار شود، با انصراف این بازیگر بدون مجری کار خود را انجام می‌دهد، اما هنوز وضعیت مشخصی ندارد زیرا ممکن است اهداکنندگان جوایز، نامزدها و مهمانان دیگر هم بخواهند از حضور در مراسم انصراف دهند. با این وضعیت این مراسم امسال بدون فرش قرمز و مصاحبه‌های جانبی با بازیگران و چهره‌ها برگزار می‌شود.

بریمور انصراف خود را با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد و در آن گفت: به صدای نویسندگان گوش دادم و برای احترام به آن‌ها، از میزبانی زنده اهدای جوایز فیلم و تلویزیون ام‌تی‌وی در همبستگی با اعتصاب جدا می‌شوم. هرچه ما در فیلم و تلویزیون به آن‌ها احترام می‌گذاریم، از خلق آنها می‌آید. تا زمانی که راه حلی به دست آید من صبر می‌کنم، اما از خانه مراسم را تماشا خواهم کرد و امیدوارم شما هم به من بپیوندید.

کد مطلب 5772166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها