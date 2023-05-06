به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، درو بریمو بازیگر که قرار بود میزبانی مراسم اهدای جوایز سینمایی ام‌تی‌وی را انجام دهد در حمایت و همبستگی با اعتصاب انجمن نویسندگان آمریکا اعلام کرد در این مراسم حاضر نمی‌شود.

بریمور گفته است به نشانه حسن‌نیت اعلام می‌کند سال آینده حاضر است میزبانی این مراسم را بر عهده بگیرد.

مراسم اهدای جوایز ام‌تی‌او که قرار است یکشنبه شب برگزار شود، با انصراف این بازیگر بدون مجری کار خود را انجام می‌دهد، اما هنوز وضعیت مشخصی ندارد زیرا ممکن است اهداکنندگان جوایز، نامزدها و مهمانان دیگر هم بخواهند از حضور در مراسم انصراف دهند. با این وضعیت این مراسم امسال بدون فرش قرمز و مصاحبه‌های جانبی با بازیگران و چهره‌ها برگزار می‌شود.

بریمور انصراف خود را با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد و در آن گفت: به صدای نویسندگان گوش دادم و برای احترام به آن‌ها، از میزبانی زنده اهدای جوایز فیلم و تلویزیون ام‌تی‌وی در همبستگی با اعتصاب جدا می‌شوم. هرچه ما در فیلم و تلویزیون به آن‌ها احترام می‌گذاریم، از خلق آنها می‌آید. تا زمانی که راه حلی به دست آید من صبر می‌کنم، اما از خانه مراسم را تماشا خواهم کرد و امیدوارم شما هم به من بپیوندید.