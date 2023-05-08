به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با تشکیل صف‌های اعتراض و راهپیمایی در سراسر هالیوود و نیویورک، بسیاری از پروژه‌های فیلمنامه‌ای به ناچار با توقف روبرو شده‌اند و تعطیلی هالیوود که پس از رکود دوران پاندمی داشت سرپا می‌شد، دوباره چهره کرده است. این در حالی است که آخرین اعتصاب نویسندگان ۱۵ سال پیش رخ داده بود.

از جمله برنامه‌های تولیدی تلویزیون که در همین فاصله ۶ روزه با توقف مواجه شدند می‌توان به این موارد اشاره کرد:

فصل آخر «چیزهای عجیب» به دلیل اعتصاب نویسندگان با تاخیر مواجه شد. برادران دافر در بیانیه‌ای اعلام کردند شروع تولید به دلیل اعتصاب ممکن نیست. نگارش فصل پنجم و آخر این سریال از آگوست ۲۰۲۲ شروع شده بود. این سریال نتفلیکس پرمخاطب‌ترین سریال سال ۲۰۲۲ بود. پس از نمایش فصل آخر قرار بود تولید سریال انیمیشن در فضای این سریال هم توسط برادران دافر شروع شود.

مراسم اهدای جوایز فیلم و تلویزیون ام‌تی‌وی پس از آنکه مجری آن درو بریمور اعلام کرد در مراسم شرکت نمی‌کند، به صورت مستقیم پخش نمی‌شود.

نمایش‌های آخر شب زنده تعطیل می‌شوند. برنامه‌های زنده شبانه «جیمی کیمل لایو» در شبکه ای‌بی‌سی، «لیت شو» شبکه سی‌بی‌اس، «تونایت» و «لیت نایت» شبکه ان‌بی‌سی از جمله برنامه‌های شبانه هستند که متوقف شده‌اند و برنامه‌های قبلی خود را تکرار می‌کنند. برنامه زنده شبانه «ریل تایم با بیل ماهر» و «لست ویک تونایت» با جان اولیور اچ‌بی‌او نیز متوقف شده‌اند. برنامه شبانه «دیلی شو» به میزبانی کمدین‌ها هم دچار وقفه شده است.

برنامه‌های ای‌ام سی هم دچار وقفه‌هایی شده از جمله تولید سریال آن رایس و «مردگان متحرک» که هنوز شروع نشده است.

تولید سریال «ابتدایی ابوت» هم متوقف شده و اتاق نویسندگان برای نوشتن فصل سوم آنکه قرار بود از ۲ ماه می تشکیل شود، کارش را شروع نکرده است. بریتانی نیکولز از نویسندگان این سریال گفت ما در حین پخش داستان‌های بعدی را می‌نویسیم و وقتی نوشتنی در کار نباشد قسمت‌های سریال به موقع آماده نمی‌شوند.

نوشتن فصل هشتم و نهایی سریال انیمیشن «دهن گشاد» نتفلیکس قرار بود تا ماه آگوست تمام شود اما فعلاً اعتصاب این کار را هم به تعویق انداخته است.

پیش تولید فیلم سینمایی «بلید» یا «تیغه» مارول هم که قرار بود در آن ماهرشالا علی در نقش شکارچی خون‌آشام‌ها ظاهر شود، متوقف شده است. نیک پیزولاتو خالق سریال «کارآگاه واقعی» چندی است برای بازنویسی بخشی از فیلمنامه «بلید» استخدام شده بود.

«کبرا کای» هم با درهای بسته اتاق نویسندگانش در فصل ششم روبرو شده است. جان هورویتز از خالقان این سریال، توییت کرد «قلم‌ها را پایین بگذارید» و به این وسیله همبستگی خود را با اعتصاب اعلام کرد. در حال حاضر هیچ نویسنده‌ای برای تولید فصل ششم مشغول کار نیست.

نیل گیمن نویسنده مشهور آمریکایی نیز حمایت خود را از اعتصاب نویسندگان اعلام کرده است. هرچند فصل دوم سریال «فال‌های خوب» با بازی دیوید تنانت و مایکل شین تابستان پخش می‌شود اما فعلاً گیمن چیز دیگری نمی‌نویسد.

برنامه گفتگو محور روزانه «تاک» ضبط جدید نخواهد داشت، اما قسمت‌های جدید که از قبل ضبط شده بود طبق برنامه قبلی روی آنتن می‌رود.

اشلی لایل از خالقان سریال «جلیقه زردها» اعلام کرد نوشتن فیلمنامه فصل سوم این سریال برای شبکه شوتایم متوقف شده و افزود: کاری شگفت‌انگیز و خلاقانه بود و من منتظرم زودتر انجمن نویسندگان با تولیدکنندگان به یک توافق منصفانه دست یابند تا به آن کار بازگردم.

در این میان البته تولید بعضی از برنامه‌ها که فیلمنامه‌هایشان کامل شده بود ادامه می‌یابد از جمله «خانه اژدها» که اسپین آف «بازی تاج و تخت» است فیلمنامه کامل فصل دوم خود را به تازگی دریافت کرده بود.