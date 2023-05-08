مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی یک بر یک استقلال برابر صنعت نفت آبادان گفت: استقلال مقابل نفت می توانست برنده از زمین خارج شود اما اشتباهات داور و تیر دروازه اجازه نداد تا آبی ها سه امتیاز حساس را کسب کنند و همین مسئله باعث شد تا شرایط سختی برای قهرمان شدن پیدا کند.

وی افزود: آبی ها مثل همیشه شاداب و با نشاط نیستند. استقلال به خاطر مشکلاتی که مدتها است با آن درگیر است شرایط خوبی ندارد. بازیکنان و کادر فنی تا همین الان هم که سکوت کرده اند نشان داده که تمام تلاششان این بوده است که استقلال دچار حاشیه نشده و روند مثبتش را طی کند. اما نبود تمرکز در دو، سه بازی اخیر استقلال کاملا نشان داده که وضعیت در استقلال خوب نیست و مدیران این تیم باید هر چه زودتر مشکلات را برطرف کنند تا دوباره تیم به شرایط ایده آل برگردد.

وی در مورد قضاوت بحث برانگیز داور دیدار استقلال و نفت آبادان گفت: نقش داوران در هفته های آخر لیگ بسیار تاثیر گذار است. یکی از تیم هایی که بیشتر از هر تیم دیگری از اشتباهات داوری متضرر شده استقلال است. همه در دربی و هم در دیدار برابر نفت پنالتی های استقلال گم شد. گل نفت آفساید بود و همه این اتفاقات باعث شد تا استقلال ۵ امتیاز حساس را از دست بدهد. متاسفانه اشتباهات داوری این روزها بیشتر از گذشته خودش را نشان داده و نمی دانم چرا کمیته داوران عکس العملی نشان نمی دهند. گل صنعت نفت مقابل استقلال کاملا آفساید بود و از هر زاویه ای این اتفاق مشخص بود اما نمی دانم چرا کمک داور که نزدیک به صحنه بود این آفساید را ندید.

فنونی زاده در مورد تعویض های استقلال که در دیدار برابر نفت صورت گرفت گفت: استقلال در گذشته هر بار تعویض می کرد نتیجه تغییر پیدا می کرد اما این بار این اتفاق رخ نداد. البته حسینی هم در خوردن گل مقصر بود اما برخلاف بازیهای قبل، تعویض ها تغییری در نتیجه حاصل نکرد. شاید تعویض ها دیر بود و سرمربی آبی پوشان باید زودتر اقدام می کرد اما در مجموع استقلال بدشانس بود. سه بار توپش به تیر دروازه خورد و این نشان می دهد که روز، روز استقلال نبوده است.

وی در خصوص دیدار پنجشنبه این تیم برابر مس رفسنجان گفت: نتایج به گونه ای است که استقلال امید زیادی به قهرمانی ندارد اما هر اتفاقی می تواند در بازیهای آینده رخ دهد. بنابراین استقلال باید امیدوارانه بازی کند و تمرکزش را از دست ندهد تا بتواند برابر مس به پیروزی دست پیدا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید بیشتر استقلال به قهرمانی در جام حذفی است. ساپینتو باید تیم را به شرایط ایده آل برگرداند. او نقش تعیین کننده ای در مسائل روحی و روانی بازیکنان استقلال دارد. بنابراین باید به بازیکنانش صحبت کند تا آنها با روحیه خوب، خود را برای قهرمانی در جام حذفی آماده کنند.