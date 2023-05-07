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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۵۶

شهردار بوشهر:

معماری و فرهنگ مردم بوشهر کم نظیر است

معماری و فرهنگ مردم بوشهر کم نظیر است

بوشهر- شهردار بوشهر با بیان اینکه معماری و فرهنگ مردم بوشهر کم نظیر است گفت: معماری بافت قدیم از ظرفیت‌های مهم بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح یکشنبه در نشست با سفیر نیکاراگوئه اظهار داشت: بندر بوشهر از دیرباز مورد توجه کشورهای بزرگ بوده و سرکنسولگری بسیاری از کشورها در این بندر قرار داشته است‌.

شهردار بوشهر افزود: بوشهر با تاریخ درخشان در مبارزات ضد استعماری مهد شهیدانی چون رئیس‌علی دلواری شهید نبرد مستقیم با انگلیس و نادر مهدوی شهید نبرد مستقیم با آمریکا است.

وی ادامه داد: موسیقی سنتی و عزاداری بوشهر به عنوان شهر اولین‌ها، در ایران و حتی دنیا زبانزد خاص و عام است و همچنین دانشمندان و اندیشمندان زیادی در این شهر وجود دارند که این نشان از جایگاه رفیع فرهنگی و هنری بندر بوشهر دارد.

حیدری اضافه کرد: بافت قدیم و معماری تاریخی بوشهر و همچنین همسایگی با دریا می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی ارزشمند برای همکاری دوجانبه با شهر بندری بلوفیلدز نیکاراگوئه باشد.

وی عنوان کرد: ایران و به‌ویژه استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتی بی‌نظیر در حوزه انرژی، خوراک پتروشیمی و پالایشگاهی بسیاری از کشورها را تأمین می‌کند.

نشست شهردار بوشهر، اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر و تعدادی از مدیران شهرداری بوشهر با سفیر نیکاراگوئه در ایران با موضوع انعقاد خواهرخواندگی بوشهر با بندر بلوفیلدز نیکاراگوئه برگزار شد.

کد مطلب 5773200

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    نظرات

    • روح اله دولاح IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
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      با سلام و عرض ادب خدمت رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای عزیز فرمانده دلها خدایا بحق غریبی امام حسین قسمت میدم که همه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر در پناه خودت محفوظ بدار و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تا انقلاب مهدی مستدام بگردان انشاالله الله اکبر الله اکبر الله اکبر جانم فدای رهبرم

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