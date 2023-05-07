معماری و فرهنگ مردم بوشهر کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری صبح یکشنبه در نشست با سفیر نیکاراگوئه اظهار داشت: بندر بوشهر از دیرباز مورد توجه کشورهای بزرگ بوده و سرکنسولگری بسیاری از کشورها در این بندر قرار داشته است.
شهردار بوشهر افزود: بوشهر با تاریخ درخشان در مبارزات ضد استعماری مهد شهیدانی چون رئیسعلی دلواری شهید نبرد مستقیم با انگلیس و نادر مهدوی شهید نبرد مستقیم با آمریکا است.
وی ادامه داد: موسیقی سنتی و عزاداری بوشهر به عنوان شهر اولینها، در ایران و حتی دنیا زبانزد خاص و عام است و همچنین دانشمندان و اندیشمندان زیادی در این شهر وجود دارند که این نشان از جایگاه رفیع فرهنگی و هنری بندر بوشهر دارد.
حیدری اضافه کرد: بافت قدیم و معماری تاریخی بوشهر و همچنین همسایگی با دریا میتواند بهعنوان ظرفیتی ارزشمند برای همکاری دوجانبه با شهر بندری بلوفیلدز نیکاراگوئه باشد.
وی عنوان کرد: ایران و بهویژه استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتی بینظیر در حوزه انرژی، خوراک پتروشیمی و پالایشگاهی بسیاری از کشورها را تأمین میکند.
نشست شهردار بوشهر، اعضای کمیسیون سرمایهگذاری شورای شهر و تعدادی از مدیران شهرداری بوشهر با سفیر نیکاراگوئه در ایران با موضوع انعقاد خواهرخواندگی بوشهر با بندر بلوفیلدز نیکاراگوئه برگزار شد.
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