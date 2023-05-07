ورزشکار بوشهری نشان طلا و نقره آسیا را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات رشته مچ اندازی قهرمانی آسیا به میزبانی شهر عجمان امارات برگزار شد و بهرام صیادجو ورزشکار بوشهری موفق به کسب دو نشان طلا و نقره از این مسابقات شد.

بهرام صیادجو صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بیست و یکمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا در شهر عجمان امارات برگزار شد و بنده در وزن ۷۰ کیلوگرم مستر یک در دست راست مدال طلا و در دست چپ مدال نقره را کسب کردم.

این ورزشکار بوشهری تصریح کرد: با توجه به اینکه این رشته ورزشی در استان آنچنان که باید و شاید شناخته شده نیست انتظار داریم متولیان ورزش و رشته بدنسازی نسبت به معرفی این رشته ورزشی اهتمام داشته باشند.

صیادجو با اشاره به مشکلات متعدد برای حضور در مسابقات کشوری و بین المللی بیان کرد: بخشی از هزینه‌های حضور در مسابقات قهرمانی آُسیا را شخصاً پرداخت کردم و با توجه به اینکه به موفقیت خود ایمان داشتم ارزشش را داشت اما هستند ورزشکارانی که همین هزینه را هم برای حضور در مسابقات بین المللی و ملی ندارند.

وی اضافه کرد: حدود دو ماه دیگر مسابقات انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جهانی آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود و باید برای حضور در این مسابقات آماده باشیم.

صیادجو گفت: رشته مچ اندازی در استان بوشهر شناخته شده نیست اما بعد از موفقیت بنده در رقابت‌های آسیا شماری از ورزشکاران برای حضور در این رقابت‌های علاقمند شدند اما از مسئولان انتظار داریم حمایت ویژه ای از این رشته ورزشی داشته باشند.

این ورزشکار با اشاره به مشکلات مالی هیأت بدنسازی بوشهر افزود: در دیدار با مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان، خواهان حمایت از این رشته ورزشی شدم و ایشان هم با توجه به اینکه از ورزشکاران استان هستند قول حمایت دادند و امیدوارم با حمایت ایشان شاهد معرفی بیشتر رشته ورزشی مچ اندازی در بوشهر باشیم.