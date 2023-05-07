جزئیات دستگیری یکی از کارکنان دفتر شهردار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، در حاشیه یکصد و چهل و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص تذکر یکی از اعضای شورا در جلسه گذشته درباره دستگیری فردی در دفتر شهردار تهران گفت: آنچه که در جلسه گذشته اتفاق افتاد تذکر یکی از اعضای شورا بر اساس جایگاه نظارتی بود. بر اساس اطلاعاتی که از دوستان نظارتی کسب کردند آنچه اتفاق افتاده تخلف شخصی است و خود دفتر شهردار و شهردار تهران با این فرد برخورد کرده و وی را به دستگاه‌های نظارتی معرفی کردند.

وی ادامه داد: آقای عباسی هم از این اطلاعات مطلع شدند و معتقدند که پیدا کننده موضوع و معرفی کننده به دستگاه نظارتی خود دفتر شهردار بوده است.

سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: بی تردید بخش‌های صیانتی و نظارتی در شهرداری تهران فعال هستند و خود دستگاه‌ها نیز باید صیانت در درون خود را پیگیری کنند. بی تردید این موضوع مطالبه شورا از شهرداری تهران نیز خواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این فرد در بازداشت به سر می‌برد یا خیر؟ گفت: بله در حال حاضر بازداشت هستند و بی تردید شهردار تهران در این حوزه تعارفی با تیم خود ندارد و ما نیز مطالبه گر خواهیم بود و از شهردار تهران توضیح می‌خواهیم.

نادعلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا قبلاً نیز دستگیری در دفتر شهردار تهران وجود داشته یا خیر؟ گفت: قبلاً در خصوص دستگیری در دفتر شهردار تهران چیزی نشنیدم، بی تردید تعداد همکاران ما در سطح شهرداری زیاد است و ممکن است که این اتفاق بیفتد اما برخورد با چنین موضوعاتی با رویکردهای از پیش تعیین شده کار صحیحی نیست.