به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدیان شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز ماما در اردبیل اظهار کرد: نقش ماماها در ارتقای سلامت کودک و مادر بسیار ارزشمند است و در این زمینه از نقشآفرینی ماماها در مراحل مختلف زاد و ولد قدردانی میکنیم.
وی تصریح کرد: شعار امسال روز ماما «ماماها حامی فرزندآوری و سلامت خانواده» نامگذاری شده تا بیش از هر زمان دیگر ارزش کار ماماها و تلاش آنها برای ارتقای سلامت مادران و جنین در جامعه تبیین شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در مقوله فرزندآوری و ضرورت افزایش جمعیت نقش ماماها در مراحل مختلف قبل، حین و بعد از بارداری زنان و مراقبتهای انجام شده، نقش بیبدیلی است که به هیچ وجه نمیتوان این نقشآفرینی را نادیده گرفت.
محمدیان ضرورت جلوگیری از سقطهای غیرقانونی را یادآور شد و افزود: ۹۵ درصد سقطها از پدر و مادر واقعی و شرعی است ولی در سالهای اخیر تلاش شده تا جلوی این سقطهای غیرقانونی و خارج از ضوابط گرفته شود.
وی فعالیت ۵۵۰ تا ۶۰۰ ماما را در سطح استان یادآور شد و خاطرنشان کرد: این ماماها با حضور در مراکز درمانی روستایی، شهری، بیمارستانها و همچنین مجموعه آموزشی، اداری و ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارائه خدمات میکنند تا شاهد ارتقای سلامت خانوادهها و فرزندآوری سالم و شایسته باشیم.
محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ما تلاش میکنیم تا از ماماها در مجموعههای مختلف علوم پزشکی حمایت کرده و زمینه پشتیبانیهای قانونی را از فعالان این عرصه انجام دهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: در مراکز بیمارستانی از ظرفیت ماماها در بخشهای مختلف زایمان و مراقبتهای بعد از آن استفاده میشود که قطعاً حضور و مشارکت آنها در این حوزه میتواند نقش مؤثری را در ارتقای سلامت مادر و نوزاد داشته باشد.
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