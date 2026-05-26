ثبت ۱۴۸ هزار خدمت به مادران باردار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شایسته صبح سه‌شنبه در مراسم روز جهانی ماما در دانشگاه علوم پزشکی با تأکید بر اینکه مراقبت‌های مادران از پیش از بارداری تا پس از زایمان، مرز میان یک شروع آسیب‌پذیر و آینده‌ای درخشان است، اظهار کرد: با تلاش ۷۵۶ نفر از همکاران ماما و بهورز در ۱۰۵ مرکز خدمات جامع سلامت و ۷۲ پایگاه بهداشتی، ۱۴۸ هزار خدمت تخصصی به مادران در استان ارائه شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: یکی از اقدامات ابتکاری این معاونت، تشکیل «کمیته بررسی علت مرگ مادران باردار» بوده است.

وی افزود: در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، وضعیت ۱۵۰ مادر باردار نیازمند مراقبت ویژه (مادران پرخطر) به‌صورت مستمر و حتی خارج از ساعات اداری توسط ستاد معاونت و شبکه‌های بهداشت شهرستان‌ها پیگیری شد.

شایسته با اشاره به جایگاه این دانشگاه در کشور گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، این دانشگاه موفق شد رتبه سوم کشوری را در جذب اعتبارات ویژه جوانی جمعیت در میان ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور کسب کند.

موفقیت چشمگیر در انصراف از سقط جنین

وی یکی از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت را بحث جوانی جمعیت و پیشگیری از سقط جنین عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی مشاوره‌های تخصصی «انصراف از سقط»، از مجموع ۲۹۰ مشاوره انجام شده در واحدهای تابعه و مراکز سلامت، ۲۶۷ مادر از تصمیم خود منصرف شدند که این امر نشان‌دهنده ضریب موفقیت ۹۲ درصدی در این حوزه است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۵۳ نوزاد متولد شده و ۱۱۴ مادر نیز در حال طی کردن دوران بارداری خود هستند.

توسعه آموزش‌ها و کاهش نرخ سزارین

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به اقدامات آموزشی برای کاهش سزارین و ارتقای سلامت مادر و نوزاد اشاره کرد و گفت: تعداد ماماها از ۹۶ نفر به ۱۴۷ نفر افزایش یافته است.

وی افزود: تعداد کلاس‌های آمادگی برای زایمان از ۸۵ کلاس به ۹۷ کلاس ارتقا یافته و کارگاه‌های تربیت مربی زایمان فیزیولوژیک نیز برای ۵۱ ماما برگزار شده است.

شایسته گفت: ۹۶ درصد مصوبات کارگروه مقابله با سقط جنین با همکاری دستگاه‌های قضایی و نهادهای ذی‌ربط اجرایی شده است.

وی یادآور شد: برگزاری رویداد «نفس» جهت تقدیر از مادران منصرف از سقط و برگزاری همایش‌های آموزشی برای ۲۰۰ نفر از کارکنان سایر ادارات، از دیگر اقدامات شاخص در سال ۱۴۰۴ بوده است.

وضعیت شاخص‌های سلامت باروری در استان

معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بر اساس گزارش ارائه شده، شاخص‌های عملکردی خراسان جنوبی در مقایسه با میانگین کشوری در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

شایسته افزود: حداقل مراقبت متناسب با سن بارداری در خراسان جنوبی ۷۱.۹ درصد در مقابل ۴۱ درصد کشوری و حداقل یک بار مراقبت در دوران بارداری ۹۶ درصد در مقابل ۸۴ درصد کشوری است.