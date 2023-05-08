زلزله در ملایر خسارتی در پی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسماعیلی در پی وقوع زلزله خفیفی در ساعت‌های پایانی شب گذشته، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون گزارشی از خسارت زلزله امشب که کانون آن گیان نهاوند بود، اعلام نشده است.

وی اظهار یادآور شد: ساعت ۲۳:۰۴ یکشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ درجه در مقیاس ریشتر در گیان نهاوند به وقوع پیوست که در شهرستان ملایر نیز احساس شد.

فرماندار ویژه ملایر تاکید کرد: تاکنون خسارت یا تخریبی از زلزله امشب در شهرستان گزارش نشده و گزارش‌های تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اسماعیلی از شهروندان درخواست کرد آرامش خود را حفظ کنند، هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و شهرستان در آمادگی کامل است.