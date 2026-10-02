به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین به ادعاهای اخیر سفیر آمریکا در سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داد.

«میخائیل اولیانوف» در واکنش به صحبت‌های «مایک والتز» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ظاهرا سفیر آمریکا نمی‌داند که ایران ملزم به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود نیست و بهره‌مندی از این فناوری حقی مسلم و سلب‌ نشدنی برای جمهوری اسلامی است.

اولیانوف در ادامه تأکید کرد: متأسفانه موضع دولت جمهوری‌خواه آمریکا بر برداشت‌های نادرست از هنجارهای منع اشاعه هسته‌ای و فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استوار است.

سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشتر ایران را به نقض تعهدات هسته‌ای و امتناع از کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش متهم کرده بود.

اولیانوف پیشتر هم در واکنش به اظهارات ضدایرانی مارک روته دبیرکل ناتو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: این آقا ادعا می‌کند که بالاترین مقام اداری در ناتو است. با توجه به اظهاراتش، او هیچ اطلاعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارد.

این مقام آمریکایی تصریح کرد: سطح حرفه‌ای‌گری یا فقدان حرفه‌ای‌گری در غرب واقعاً یک فاجعه است.