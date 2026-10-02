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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

اولیانوف: ظاهرا آمریکا نمی‌داند برنامه هسته‌ای حق مسلم ایران است

اولیانوف: ظاهرا آمریکا نمی‌داند برنامه هسته‌ای حق مسلم ایران است

«میخائیل اولیانوف» در واکنش به ادعاهای سفیر آمریکا در سازمان ملل علیه ایران گفت ظاهرا او نمی‌داند که ایران ملزم به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود نیست و این حق مسلم ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین به ادعاهای اخیر سفیر آمریکا در سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داد.

«میخائیل اولیانوف» در واکنش به صحبت‌های «مایک والتز» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ظاهرا سفیر آمریکا نمی‌داند که ایران ملزم به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود نیست و بهره‌مندی از این فناوری حقی مسلم و سلب‌ نشدنی برای جمهوری اسلامی است.

اولیانوف در ادامه تأکید کرد: متأسفانه موضع دولت جمهوری‌خواه آمریکا بر برداشت‌های نادرست از هنجارهای منع اشاعه هسته‌ای و فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استوار است.

سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشتر ایران را به نقض تعهدات هسته‌ای و امتناع از کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش متهم کرده بود.

اولیانوف پیشتر هم در واکنش به اظهارات ضدایرانی مارک روته دبیرکل ناتو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: این آقا ادعا می‌کند که بالاترین مقام اداری در ناتو است. با توجه به اظهاراتش، او هیچ اطلاعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارد.

این مقام آمریکایی تصریح کرد: سطح حرفه‌ای‌گری یا فقدان حرفه‌ای‌گری در غرب واقعاً یک فاجعه است.

کد مطلب 6965610

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    نظرات

    • صادق IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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      آمریکاخوب میداند که برنامه هسته ای حق مسلم ایرانیان است اما خوی وحشی گرایانه،غارتگرانه و به زیرکشیدن کشورها برای حفظ ابرقدرتی وحشیانه ونفوذخودبرسرمایه های ملی کشورها،سردمداران کثیف وخودخواه آمریکارا به این درجه ازپستی رسانده که بدون منطق وعدل به هرکشوری که منفعتی برایشان نداردتعرض وتجاوزکنند.اگرملتهای جهان به این درجه از فهم و شعور برسند که دست رد به سینه دولتمردان آمریکا و حامیانش بزنند روزگاری میرسدکه جهان از گردنکشی و قتل و غارت آمریکا در امان خواهد ماند و همه ملتها درصلح وآرامش زندگی خواهندکرد.

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