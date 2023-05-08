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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۱۹

واژگونی قایق تفریحی در هند ۲۰ کشته برجای گذاشت

واژگونی قایق تفریحی در هند ۲۰ کشته برجای گذاشت

رسانه‌های هندی اعلام کردند در پی واژگونی یک قایق تفریحی در جنوب این کشور ده‌ها نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات محلی هند امروز دوشنبه اعلام کردند در پی واژگونی یک قایق تفریحی در سواحل شهر «تانور» در جنوب این کشور، دست‌کم ۲۱ نفر غرق شدند و ۱۰ نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند.

پلیس منطقه مالاپورام گفت قایق با بیش از ۳۰ مسافر در نزدیکی شهر ساحلی تانور در منطقه مالاپورام ایالت کرالا حوالی ساعت ۷ بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی واژگون شد.

رسانه‌های هندی گزارش دادند که این قایق تفریحی و گردشگری با بین ۳۰ تا ۴۰ سرنشین از جمله کودکان بیش از حد بار شده بود.

عبدالرحمان، وزیر ورزش و ماهیگیری ایالت کرالا، که به هماهنگی عملیات نجات کمک می‌کرد، به خبرنگاران گفت که احتمال افزایش شمار جان‌باخته‌گان وجود دارد.

کد مطلب 5774111
محسن وفایی

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