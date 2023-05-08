مشهد رتبه اول تولید گل محمدی در خراسان رضوی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میری دیسفانی اظهار کرد: یکی از مواردی که در شهرستان مشهد پیگیری میشود اجرای الگوی کشت است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد گفت: در حال حاضر مهمترین محدودیت در بخش کشاورزی موضوع آب است در همین راستا تولید محصولات کم آب طلب، تغییر الگوی کشت محصولات زراعی، اعمال شیوههای مدیریت در مزارع مانند اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و … موجب افزایش بهره وری در مصرف آب میشود.
وی افزود: شهرستان مشهد یکی از شهرستانهای پیشرو در تولید محصولات کشاورزی است و در تولید و کشت محصولات کشاورزی مختلف رتبه اول تا سوم در استان را دارد.
میری دیسفانی افزود: گل محمدی محصولی است که از زنجیره کاملی برخوردار است و روستای فرخد کانونی است که زنجیره تولید در آن وجود دارد، همچنین این روستا کانون گردشگری در سطح شهرستان مشهد است و قابلیتهای این روستا به خوبی نمایان شده و پذیرای گردشگران است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد تصریح کرد: گل محمدی درآمد ایجاد کرده و موجب پایداری در سکونت و پایداری زنجیره اقتصادی میشود.
وی تصریح کرد: شهرستان مشهد رتبه اول در تولید گل محمدی در استان را داشته و ۲۲۰ هکتار باغات شهرستان مشهد به کشت گل محمدی اختصاص یافته است. وی خاطر نشان کرد: کانونهای زیادی در زمینه محصولات کشاورزی در مشهد داریم که این کانونها موجب ترقی شهرستان مشهد میشوند.
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