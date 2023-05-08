شماره جدید «قلک» درباره پس انداز کردن روی پیشخان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدوششمین شماره ماهنامه قلک ویژه اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ همراه شعر، داستان‌، بازی و سرگرمی با مطالبی درباره آموزش پس‌اندازکردن پول، آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم و اقتصاد کشور سنگاپور و ... به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان آمده است.

در صدوپنجمین ماهنامه قلک، همراه با «بیجو و جیبو» دو خرگوش بازیگوش و همراه قدیمی قلک داستانی درباره برنده شدن در مسابقه، کار گروهی و گذشت را می‌خوانیم. داستان «اهه! جایزه مال همه است!» توسط نسترن فتحی نوشته شده و میثم موسوی تصویرگری آن را برعهده داشته است.

در بخش بچه‌های دنیا این شماره نیز به کشور سنگاپور می‌رویم و با آداب و رسوم، فرهنگ و اقتصاد این کشور آشنا می‌شویم. این بخش با عنوان «سبز مثل سنگاپور» توسط جویا میرزاده نوشته شده است.

در داستان «جوجه تیغی به مسافرت قهر می‌رود» نوشته لاله جعفری و تصویرگری ویدا کریمی، روایتی جذاب و لطیف درباره جوجه‌تیغی می‌خوانیم که با مامان‌تیغی و باباتیغی‌اش قهر کرده اما….

همراه با دو بازی و سرگرمی که در صدوششمین ماهنامه قلک آمده، بچه‌ها در «بازی بگرد و پیدا کن» تلاش خواهند کرد تا با دقت تفاوت‌های دو عکس را پیدا کنند و در «چی درسته» با هدف آموزش مفاهیم محیط‌زیستی یاد می‌گیرند انجام دادن چه کاری درست و چه کاری اشتباه است.

در طراحی جلد این شماره که توسط المیرا اسکندری انجام شده است، با توجه به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در ۲۸ اردیبهشت‌ماه، به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.

از دیگر مطالبی که در این شماره می‌خوانیم:

«اخمالوترین ماسک خرگوشی دنیا» نوشته مریم شجاعی‌پور و تصویرگری فاطمه زمانه‌رو، «پول را پس‌انداز کن» ترجمه امیرعلی خلج و نویسندگی و تصویرگری سیندرز مک لئود و داستان «من و بابای ورزشکار» تصویرگری ویدا کریمی.