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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

دکه نشریات؛

شماره جدید «قلک» درباره پس انداز کردن روی پیشخان آمد

شماره جدید «قلک» درباره پس انداز کردن روی پیشخان آمد

صدوششمین شماره ماهنامه قلک با مطالبی درباره آموزش پس‌اندازکردن پول منتشر شد و روی پیشخان آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدوششمین شماره ماهنامه قلک ویژه اردیبهشت‌ ۱۴۰۲ همراه شعر، داستان‌، بازی و سرگرمی با مطالبی درباره آموزش پس‌اندازکردن پول، آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم و اقتصاد کشور سنگاپور و ... به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان آمده است.

در صدوپنجمین ماهنامه قلک، همراه با «بیجو و جیبو» دو خرگوش بازیگوش و همراه قدیمی قلک داستانی درباره برنده شدن در مسابقه، کار گروهی و گذشت را می‌خوانیم. داستان «اهه! جایزه مال همه است!» توسط نسترن فتحی نوشته شده و میثم موسوی تصویرگری آن را برعهده داشته است.

در بخش بچه‌های دنیا این شماره نیز به کشور سنگاپور می‌رویم و با آداب و رسوم، فرهنگ و اقتصاد این کشور آشنا می‌شویم. این بخش با عنوان «سبز مثل سنگاپور» توسط جویا میرزاده نوشته شده است.

در داستان «جوجه تیغی به مسافرت قهر می‌رود» نوشته لاله جعفری و تصویرگری ویدا کریمی، روایتی جذاب و لطیف درباره جوجه‌تیغی می‌خوانیم که با مامان‌تیغی و باباتیغی‌اش قهر کرده اما….

همراه با دو بازی و سرگرمی که در صدوششمین ماهنامه قلک آمده، بچه‌ها در «بازی بگرد و پیدا کن» تلاش خواهند کرد تا با دقت تفاوت‌های دو عکس را پیدا کنند و در «چی درسته» با هدف آموزش مفاهیم محیط‌زیستی یاد می‌گیرند انجام دادن چه کاری درست و چه کاری اشتباه است.

در طراحی جلد این شماره که توسط المیرا اسکندری انجام شده است، با توجه به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در ۲۸ اردیبهشت‌ماه، به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.

از دیگر مطالبی که در این شماره می‌خوانیم:

«اخمالوترین ماسک خرگوشی دنیا» نوشته مریم شجاعی‌پور و تصویرگری فاطمه زمانه‌رو، «پول را پس‌انداز کن» ترجمه امیرعلی خلج و نویسندگی و تصویرگری سیندرز مک لئود و داستان «من و بابای ورزشکار» تصویرگری ویدا کریمی.

کد مطلب 5774274

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    نظرات

    • محمدی IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      آموزش پس‌انداز!!! تو ایران پس انداز دیوانگی محضه...

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