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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

دستگیری باند سارقان مشاعات ساختمانی در قرچک؛ کشف ۲۰ فقره سرقت

دستگیری باند سارقان مشاعات ساختمانی در قرچک؛ کشف ۲۰ فقره سرقت

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از دستگیری اعضای باند سارقان مشاعات ساختمانی و کشف ۲۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، در جمع خبرنگاران،در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها در محدوده شهرستان قرچک، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ باقرآباد و عوامل تجسس این یگان قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری ۱۳ باقرآباد به همراه عوامل تجسس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، سرنخ‌هایی از فعالیت یک باند حرفه‌ای سارقان به دست آوردند و پس از شناسایی اعضای این باند، طی عملیاتی هماهنگ موفق به دستگیری آنان شدند.

فرمانده انتظامی قرچک ادامه داد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت‌های متعدد از مشاعات ساختمانی اعتراف کردند که در مجموع ۲۰ فقره سرقت کشف شد.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده، بخشی از اموال مسروقه شامل ۶ دستگاه دوچرخه، ۶ دستگاه پمپ آب و انواع کتانی شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی قرچک در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات پیشگیرانه و گزارش موارد مشکوک به پلیس، در تأمین امنیت محلات و پیشگیری از وقوع سرقت مشارکت کنند.

کد مطلب 6969387

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