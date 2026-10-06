استاندار تهران درگذشت والده رئیس سازمان برنامه و بودجه را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در پیامی درگذشت والده حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را تسلیت گفت.

متن پیام محمدصادق معتمدیان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

جناب آقای دکتر حمید پورمحمدی

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

سلام علیکم؛

خبر درگذشت والده مکرمه جنابعالی، موجب اندوه و تأثر شد.

اینجانب این ضایعه را به جنابعالی، خانواده ارجمند و عموم بستگان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر، آرامش و اجر مسئلت دارم.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران