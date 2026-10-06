استاندار تهران درگذشت والده رئیس سازمان برنامه و بودجه را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در پیامی درگذشت والده حمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را تسلیت گفت.
متن پیام محمدصادق معتمدیان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
جناب آقای دکتر حمید پورمحمدی
معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
سلام علیکم؛
خبر درگذشت والده مکرمه جنابعالی، موجب اندوه و تأثر شد.
اینجانب این ضایعه را به جنابعالی، خانواده ارجمند و عموم بستگان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر، آرامش و اجر مسئلت دارم.
محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
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