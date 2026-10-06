به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد شامگاه سه شنبه در دیدار اعضای ستاد راهبری رثاء و دعای حوزه‌های علمیه که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، بر ضرورت ورود جدی این ستاد به عرصه سیاست‌گذاری و سامان‌دهی برنامه‌های مرتبط با دعا و روضه‌خوانی تأکید کرد.



وی با اشاره به مأموریت ستاد راهبری رثاء و دعای حوزه‌های علمیه در زمینه دعا و روضه‌خوانی گفت: انتظار می‌رود این مجموعه با سیاست‌گذاری دقیق، الگوی موفق و مورد تأیید علما و مراجع را برای هیئات مذهبی ارائه کند تا فعالیت‌ها در این عرصه از چارچوبی منسجم برخوردار شود.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان اینکه دستیابی به این هدف نیازمند همراهی مجموعه‌های مختلف است، افزود: آستان‌های مقدس از جمله آستان قدس رضوی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران از مهم‌ترین بسترها برای تحقق فرهنگ صحیح دعا و روضه‌خوانی به شمار می‌روند.



اجاق‌نژاد نقش آستان‌های مقدس را در فرهنگ‌سازی و تربیت دینی مهم دانست و بیان کرد: ظرفیت موجود در محیط زیارت می‌تواند زمینه‌ساز تحول فرهنگی باشد و باید از این ظرفیت برای تقویت فرهنگ دینی و معارف اهل‌بیت(ع) استفاده شود.



وی با اشاره به حضور گروه‌های مختلف مردم با گرایش‌ها و سلیقه‌های گوناگون در آستان‌های مقدس خاطرنشان کرد: ارتباط گسترده با مردم در این اماکن، ظرفیت ارزشمندی برای فرهنگ‌سازی است و باید از این فرصت برای تقویت معارف دینی به بهترین شکل بهره گرفت.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در ادامه به جایگاه دعا و مناجات در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: در جامعه اسلامی هم گریه و هم شادی لازم است و گریه معنوی و مناجات با خداوند در کنار گریه بر مصائب اهل‌بیت(ع) هر یک جایگاه خود را دارند و باید مورد توجه قرار گیرند.



وی بر ضرورت توجه جدی‌تر به محتوای مجالس دعا و عزاداری تأکید کرد و افزود: در حوزه دعا باید نسبت به محتوا، شیوه قرائت و آموزش اهتمام بیشتری وجود داشته باشد و برای ارتقای این عرصه از ظرفیت علما و استادان استفاده شود.



اجاق‌نژاد همچنین بر لزوم جدیت در پیگیری مأموریت‌های این ستاد تأکید کرد و اظهار کرد: اگر با محافظه‌کاری و کندی حرکت کنیم، این مجموعه نیز مانند بسیاری از مؤسسات دیگر خواهد شد و از این رو باید با جدیت وارد مسائل شد و برای اصلاح و ارتقای این حوزه تلاش کرد.



وی تحقق فرهنگ صحیح دعا و روضه‌خوانی را نیازمند فعالیت منسجم مجموعه‌های مرتبط دانست و بر استفاده از ظرفیت آستان‌های مقدس در این مسیر تأکید کرد تا فرهنگ دعا، مناجات و مجالس اهل‌بیت(ع) با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تقویت شود.