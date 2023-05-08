انتقاد از نبود خانه بسکتبال مستقل در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آرش ثابتی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بسکتبال آذربایجان شرقی از دیرباز زبان زد بود، افزود: برای شهر تبریز نیاز به یک خانه بسکتبال تمام وقت ضرورت دارد.

بسکتبالیست تبریزی شاغل در لیگ برتر عنوان کرد: داشتن خانه بسکتبال واقعی به معنی محلی که در تمامی ساعات روز و هفته در آنجا بسکتبال جریان داشته باشد و قرار دادن نام خانه بسکتبال برای تایم‌های یک روز در میان با ساعت‌های مشخص عنوان خانه بسکتبال واقعی را تأمین نمی‌کند.

بازیکن تیم مس رفسنجان در خصوص شرایط بسکتبال تبریز یادآور شد: به نظر بنده تبریز با داشتن این همه پتانسیل صنعتی، شرکت‌های معظم تولیدی، بخش‌های خصوصی و دولتی باید در لیگ برتر بسکتبال ایران تیمی داشته باشد.

وی اذعان داشت: نداشتن تیم در بالاترین سطح بسکتبال ایران برای مسئولان استانی و شهر تبریز یک کمبود به شمار می‌آید و بنظرم آنها باید تلاش نمایند و در نهایت تبریز و آذربایجان شرقی امکان حضور در بالاترین سطح بسکتبال ایران را پیدا کند.

به گزارش مهر، ثابتی یکی از چند بازیکن آذری شاغل در لیگ برتر است که فصل موفقی را در این لیگ پشت سر گذاشت.

وی این فصل بازیکن اصلی تیم مس رفسنجان و یکی از مهره‌های ثابت تیم ملی (ب) مردان ایران بود و توانست تا مرحله پلی آف تیم مس را همراهی کند.

ثابتی در طول فصل به عنوان بازیکن ترکیب ۵ نفر اصلی در پست‌های ۲ و ۳ برای تیم نارنجی پوش رفسنجانی به میدان رفت و بازی‌های خوبی را برای این تیم به نمایش گذاشت.

از جمله بهترین بازی‌هایی که ثابتی در آنها به میدان رفته می‌توان به دیدار رفت برابر شهرداری گرگان، مسابقه با ذوب آهن در اصفهان، مصاف با بندرعباس که بالاترین میزان امتیازی گیری شخصی را طی آن به دست آورد (با ۳۰ پوئن) هر دو مسابقه رفت و برگشت مقابل آویژه صنعت مشهد و در نهایت جدال با مهرام در رفسنجان از جمله بازی‌های خاطره انگیز و درخشان آرش در این تیم بوده است.

ثابتی در سال گذشته با عضویت در تیم ملی ایران (ب) همچنین به مسابقات بین المللی ارمنستان اعزام شد و به عنوان بازیکن اصلی تیم ملی در قهرمانی این تیم در ایروان نقش ارزنده‌ای را ایفا کرد.

حالا با اتمام این دوره لیگ برتر بسکتبال مردان ایران برای تیم مس رفسنجان، قرارداد آرش ثابتی هم خاتمه یافته است و او باید منتظر پیشنهادات برای فصل بعدی لیگ برتر بماند.