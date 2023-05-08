تشکیل ۱۶پرونده برای ساخت و سازهای«حیدرکلا»/۵ مدیر جهاد احضار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضی حسینی پیش از دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: اهالی روستای حیدر کلاء مینودشت، دهه ۶۰ در قالب طرح کوچ منابع طبیعی از این منطقه کوچ کردند و در محل جدید اسکان یافتند اما حالا پس از گذشت چند سال دوباره تعداد از افراد با بازگشت به منطقه، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کردهاند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مینودشت افزود: با ورود دادستانی، جهاد کشاورزی، ۱۶ دعوی کیفری و حقوقی در دادسرا و دادگستری این شهرستان با موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در هزار و ۱۵۰ مترمربع از زمینهای این منطقه، تشکیل شده است.
وی گفت: پنج نفر از مدیران جهاد کشاورزی، شهرستان مینودشت هم که از سال ۹۵ تاکنون در این سِمت بودهاند برای توضیح درباره چرایی اعلام جرم نکردن تخلفهای ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه به دادسرا احضار شدهاند.
گفتنی است، ساکنان روستای حیدر کلا در مینودشت در دهه ۶۰ از آن کوچ کردند و منابع طبیعی اقدام به ملی کردن اراضی این روستا کرد.
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