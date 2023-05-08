تب شالیزار در کمین کشاورزان گیلانی

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل قلی پور پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها به فصل زراعی در گیلان و خطر شیوع «تب شالیزار» اشاره کرد و گفت: بیماری «لپتوسپیروز» یا تب شالیزار یک بیماری باکتریایی است و در فصول کشاورزی و آغاز نشاء برنج در استان‌های شمالی، به دلیل آلودگی آب‌ها به فضولات جانورانی مانند موش، خرگوش، سگ و خوک شروع می‌شود.

وی افزود: شایع‌ترین عوامل شیوع این بیماری تماس زخم‌های باز با آب و خاک آلوده در زمان فعالیت در شالیزارها است بنابراین شالیکاران زخم‌های باز خود را مداوا کنند و مراقب انتقال بیماری از این طریق باشند.

قلی پور با اشاره به اینکه این باکتری از طریق ادرار حیوانات و جوندگان وارد آب می‌شود و می‌تواند چندین ماه در آب زنده بماند، اضافه کرد: علائم این بیماری مشابه بیماری آنفولانزا است که مبتلایان به آن در ۹۰ درصد موارد پس از یک هفته بهبود خواهند یافت، اما ۱۰ درصد بقیه دچار عفونت شدید و نارسایی کلیوی می‌شوند.

وی با بیان اینکه شالیکاران رعایت نکات ایمنی و بهداشتی را جدی بگیرند، گفت: کشاورزانی که علائمی مانند تب و لرز، درد شدید عضلانی، سردرد مداوم، تهوع، استفراغ، اسهال و حتی نارسایی کلیه دارند، سریع‌تر به مراکز درمانی مراجعه کنند.