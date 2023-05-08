به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «درِگوشی» که بر اساس داستان «مربای شیرین» اثر هوشنگ مرادی کرمانی نوشته شده است به نویسندگی و کارگردانی نرگس اصغری از دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰ در تالار هنر به صحنه می رود.

در نمایش «دَرِگوشی» احمد خیرآبادی، مژگان مولایی، عرشیا طاولی، بهاره توکلی، باران صفدری، پرنیان ماندنی، شایان شیخ موگویی، تینا شریف زاده، علی صفدری، امیر محمد مجیدی، حسنا علی پور، علیرضا صادقیان، هستی دل خاک، سامان سلطانی به عنوان بازیگر حضور دارند.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از طراح صحنه و لباس: داود زارع، طراح گریم: لیلا پریشان، حسین تبریزی، طراح نور: کیوان ضیاپور، طراح پوستر و بروشور: محمد صالح حجازی، ساخت دکور: مهران رحمتی، ساخت آکسسوار و نقاشی دکور: زهرا امینی، انتخاب موسیقی: نرگس اصغری، روابط عمومی: گروه تئاتر کودک ببین، ریحانه مطهری، روژین ستاری و روشنک کریمی، عکاس: اختر تاجیک، دستیار کارگردان: زهرا بخشنده، منشی صحنه: مهسا پرورده، مدیر صحنه: ریحانه زارع.

در خلاصه داستان نمایش آمده است: امیر شیشه مربایی را از بقالی محله می خرد. او هر چه سعی می کند نمی تواند شیشه مربا را باز کند. این موضوع کوچک به چالشی بزرگ در زندگی او و همچنین تمامی افراد جامعه بدل می شود ...

این نمایش کودک و نوجوان با مدت زمان ۶۰ دقیقه و بهای بلیت ۵۰ هزارتومان برای گروه سنی بالای هفت سال مناسب است.

تالار هنر واقع در میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، خیابان ورزنده واقع است.