به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، لنین براوو در نشست با استاندار بوشهر با بیان اینکه افزایش روابط تجاری و اقتصادی نیکاراگوئه با بوشهر اهمیت زیادی دارد اظهار داشت: بعد از سفر وزیر خارجه ایران به نیکاراگوئه، تحولات ارزشمندی در روابط تجاری ایجاد شده و بزودی با سفر رئیس جمهور به آمریکای مرکزی و شمالی که با سفر به نیکاراگوئه آغاز می‌شود، سطح روابط رشد چشمگیری پیدا می‌کند.

وی افزود: از زمان روی کار آمدن دکتر رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران، روابط با آمریکای مرکزی بویژه نیکاراگوئه رشد خوبی داشته است.

سفیر نیکاراگوئه در ایران خاطر نشان کرد: ایران و نیکاراگوئه در حوزه انرژی مبادلات زیادی خواهند داشت که نقش پارس جنوبی و استان بوشهر در این مسیر غیر قابل انکار است.

لنین براوو گفت: مسئولان ارشد ایران، تاکید زیادی بر گسترش روابط ایران با نیکاراگوئه دارند و این موضوع اهمیت زیادی برای ما دارد.

وی با پیشنهاد خواهرخواندگی بین یکی از شهرهای استان بوشهر با یک‌شهر نیکاراگوئه افزود: این مهم در نزدیک‌تر شدن مناسبات دو کشور مؤثر است.

سفیر نیکاراگوئه در ایران از سفر مدیر سرمایه‌گذاری خارجی نیکاراگوئه به ایران خبر داد و تصریح کرد: انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری در این سفر در حوزه‌های انرژی و اقتصادی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه قیمت سوخت در نیکاراگوئه بسیار بالاست گفت: شرکت‌های خصوصی، سوخت را از آمریکا و مکزیک می‌خرند و به کشور وارد می‌کنند که قیمت بسیار بالایی دارد.

لنین براوو از ساخت پالایشگاه نفت و گاز توسط ایران در نیکاراگوئه خبر داد.

وی اضافه کرد: شرکت دولتی سوخت در نیکاراگوئه توسط آمریکا در تحریم است و ایران می‌تواند در صادرات سوخت به کشور ما کمک زیادی کند که برای دو کشور سودآور است.

سفیر نیکاراگوئه در ایران گفت: قیمت هر لیتر بنزین در نیکاراگوئه بیش از ۱.۳ دلار است و امیدوارم با ساخت پالایشگاه بتوانیم قیمت را کنترل کنیم.