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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۰۵

سفیر نیکاراگوئه در ایران مطرح کرد؛

ساخت پالایشگاه نفت و گاز توسط ایران در نیکاراگوئه

ساخت پالایشگاه نفت و گاز توسط ایران در نیکاراگوئه

بوشهر- سفیر نیکاراگوئه در ایران از ساخت پالایشگاه نفت و گاز توسط ایران در نیکاراگوئه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، لنین براوو در نشست با استاندار بوشهر با بیان اینکه افزایش روابط تجاری و اقتصادی نیکاراگوئه با بوشهر اهمیت زیادی دارد اظهار داشت: بعد از سفر وزیر خارجه ایران به نیکاراگوئه، تحولات ارزشمندی در روابط تجاری ایجاد شده و بزودی با سفر رئیس جمهور به آمریکای مرکزی و شمالی که با سفر به نیکاراگوئه آغاز می‌شود، سطح روابط رشد چشمگیری پیدا می‌کند.

وی افزود: از زمان روی کار آمدن دکتر رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران، روابط با آمریکای مرکزی بویژه نیکاراگوئه رشد خوبی داشته است.

سفیر نیکاراگوئه در ایران خاطر نشان کرد: ایران و نیکاراگوئه در حوزه انرژی مبادلات زیادی خواهند داشت که نقش پارس جنوبی و استان بوشهر در این مسیر غیر قابل انکار است.

لنین براوو گفت: مسئولان ارشد ایران، تاکید زیادی بر گسترش روابط ایران با نیکاراگوئه دارند و این موضوع اهمیت زیادی برای ما دارد.

وی با پیشنهاد خواهرخواندگی بین یکی از شهرهای استان بوشهر با یک‌شهر نیکاراگوئه افزود: این مهم در نزدیک‌تر شدن مناسبات دو کشور مؤثر است.

سفیر نیکاراگوئه در ایران از سفر مدیر سرمایه‌گذاری خارجی نیکاراگوئه به ایران خبر داد و تصریح کرد: انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری در این سفر در حوزه‌های انرژی و اقتصادی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه قیمت سوخت در نیکاراگوئه بسیار بالاست گفت: شرکت‌های خصوصی، سوخت را از آمریکا و مکزیک می‌خرند و به کشور وارد می‌کنند که قیمت بسیار بالایی دارد.

لنین براوو از ساخت پالایشگاه نفت و گاز توسط ایران در نیکاراگوئه خبر داد.

وی اضافه کرد: شرکت دولتی سوخت در نیکاراگوئه توسط آمریکا در تحریم است و ایران می‌تواند در صادرات سوخت به کشور ما کمک زیادی کند که برای دو کشور سودآور است.

سفیر نیکاراگوئه در ایران گفت: قیمت هر لیتر بنزین در نیکاراگوئه بیش از ۱.۳ دلار است و امیدوارم با ساخت پالایشگاه بتوانیم قیمت را کنترل کنیم.

کد مطلب 5774541

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