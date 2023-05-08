ظرفیت ۱۰ میلیون تنی تجارت کالا در مازندران/ برنج صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور عصر دوشنبه در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی و زنجیره ارزش با بیان اینکه استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی جزو استان‌های در مسیر کریدور شمال - جنوب قرار دارد، گفت: مازندران با داشتن سه بندر استراتژیک شامل امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار می‌تواند تا سقف ۱۰ میلیون تن کالا را در این کریدور منتقل کند.

وی با عنوان اینکه این استان در حال حاضر با ظرفیت‌های موجود دارای چهار فرودگاه بوده که سه فرودگاه آن فعال است، افزود: از این تعداد دو فرودگاه مجوز بین المللی دارد و یک فرودگاه آن نیز در حال اخذ مجوز بین المللی شدن است.

وی با اظهار اینکه فعال شدن کارگو در مسیر تجارت از دیگر ظرفیت‌ها برای ارتقای زنجیره ارزش است، یکی از مهمترین مؤلفه زنجیره ارز را در حوزه کشاورزی برشمرد و گفت: مازندران رتبه اول کشاورزی کشور را دارد و ۱۴ محصول استراتژیک در آن تولید می‌شود.

استاندار مازندران برنج را یکی از محصولات مهم و برند استان بیان کرد و گفت: ۱۱ محصولات جدید با حمایت مرکز دانش بنیان احصا شد و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰ رقم محصول جدید نیز از طریق صنایع تبدیلی احصاء کنیم.

استاندار مازندران با عنوان اینکه مجوز صادرات برنج استان دریافت شد و امیدواریم این کالای استراتژیک استان نقش مؤثر در اقتصاد کشور ایفا کند، گفت: این استان مقام اول تولید مرغ را دارد و شرکت‌های چینی با مراجعه به تولیدکنندگان در نمایشگاه برای واردات پای مرغ از مازندران وارد مذاکره شدند.

حسینی پور با عنوان اینکه صنایع مرغ مازندران تولیدات متنوعی را دارند و کشورهای حاشیه خزر آمادگی واردات محصولات استان را دارند، خاویار را از دیگر زنجیره‌های ارزش در استان بیان کرد و گفت: ارزش خاویار در استان بیش از ارزش نفت است و با توجه به وضعیت فعلی نرخ ارز هر یک کیلو خاویار ۷۵ میلیون تومان ارزش دارد و اگر بتوانیم تولید خاویار و صنایع تبدیلی و خاویار را در استان توسعه دهیم به رونق اقتصادی استان کمک می‌کند.

وی تولید خاویار یکی از مؤثرترین زنجیره ارزش در استان بیان کرد و گفت تولید آبزیان نیز از دیگر زنجیره‌های ارزش به شمار می‌رود و کشور روسیه سالانه ۱۰ میلیارد دلار واردات محصولات آبزیان دارد و باید بتوانیم حداقل یک میلیارد دلار آن را از طریق مازندران تأمین کنیم.