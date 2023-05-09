ارائه خدمات رایگان بهداشتی به ۶ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری

سرهنگ پاسدار کاظم کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این تیم‌ها در ۳۹ روستای محروم و صعب‌العبور شهرستان‌های اردل، بن، سامان، کوهرنگ، فارسان، کیار، خانمیرزا، لردگان و شهرکرد حضور یافتند.

وی تصریح کرد: در هفته سلامت، این تیم‌ها متشکل از ۹۰۰ نفر از اعضای طرح شهید دکتر رهنمون، به ۶ هزار و ۸۳۱ نفر به صورت جهادی خدمات رایگان بهداشتی و درمانی ارائه کردند.

کبیری ادامه داد: خدمات دندانپزشکی، ویزیت پزشک عمومی و متخصص، توزیع داروی رایگان، غربالگری سلامت، اندازه گیری قند خون و فشارخون، محاسبه شاخص توده بدنی و چاقی (BMI)، ارائه مشاوره بهداشت روان و سبک زندگی سالم، تزریقات و پانسمان، مامایی و سنجش سلامت مادران باردار و مشاوره در جهت اقناع مردم برای فرزندآوری از جمله اقدامات این تیم‌های جهادی بود.

وی اذعان داشت: اجرای طرح جهادی شهید دکتر محمدعلی رهنمون (مسئول بیمارستان صحرایی خاتم الانبیا که در جنگ تحمیلی حین ادای نماز صبح به شهادت رسید)، با نام و یاد این شهید والا مقام و با رویکرد تخصصی "بهداشت مقدم بر درمان" در جهت ارائه خدمات پزشکی، بهداشتی و درمانی در مناطق محروم در طول سال ادامه دارد.

لازم به ذکر است؛ علاقمندان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی برای مشارکت در این طرح می‌توانند به بسیج جامعه پزشکی استان مراجعه کنند.