به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «اشباح اینیشرین‌» ساخته مارتین مک دونا نامزد ۹ جایزه اسکار که از کسب جایزه‌ای در اسکار بازماند، برنده بزرگ جوایز فیلم و تلویزیون ایرلند ۲۰۲۳ شد. این فیلم با کسب ۳ جایزه شامل بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش مکمل برای برندان گلیسون و بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای کری کاندون با دست پر از مراسم اهدای جوایز آکادمی ایرلند بیرون آمد.

پل مسکال بازیگر «افترسان» دیگر نامزد نادیده گرفته شده اسکار هم اولین جایزه «ایفتا»ی خود را به عنوان بهترین بازیگر نقش اصلی برای بازی در این فیلم که اولین ساخته شارلوت ولز بود دریافت کرد.

فرانک بری ۲ جایزه ایفتا برای بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه را برای درام «عایشه» در نقش یک پناهنده با بازی لتیشیا رایت دریافت کرد.

آستین باتلر در نقش اول فیلم «الویس» باز لورمن دیگر نامزد اسکار بود که در آکادمی آمریکا برنده نشد و با رای رای‌دهندگان ایفتا جایزه بهترین بازیگر بین‌المللی را از آن خود کرد. کیت بلانشت هم جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی در «تار» به عنوان بهترین بازیگر زن بین‌المللی از آن خود کرد.

اما رای‌دهندگان ایفتا در بخش بهترین فیلم بین‌المللی با اسکار آمریکا هم‌عقیده بودند و «در جبهه غرب خبری نیست» ساخته ادوارد برگر را در این بخش به عنوان بهترین فیلم برگزیدند.

در بخش تلویزیونی «خواهران بد» برنده بزرگ شب بود و ۴ جایزه به خانه برد که شامل بهترین درام، بهترین بازیگر زن برای شارون هورگان، بهترین کارگردانی برای دربلا والش و بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای آن ماری داف بود.

جوآن برگین طراح لباس کهنه‌کار سریال‌هایی چون «وایکنیگ‌ها» و «تودورها» جایزه یک عمر دستاورد هنری را به دلیل کمک به صنعت سینمای ایرلند دریافت کرد. کاترین فرگوسون هم با «غیرقابل مقایسه» فیلمی درباره زندگی و حرفه‌ سیناد اوکانر ستاره پاپ ایرلندی جایزه بهترین مستند را به خانه برد.

به دنبال کسب جوایز اسکار و بفتا فیلم «خداحافظی ایرلندی» جایزه بهترین فیلم کوتاه را از آکادمی ایرلند هم دریافت کرد.

امسال بیستمین سال اهدای جوایز فیلم و تلویزیون ایرلند(ایفتا) برگزار شد.