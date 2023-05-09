به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس صداوسیما در حاشیه اختتامیه جشنواره «پژواک» رادیو درباره ادغام شبکههای تلویزیونی که در برخی رسانهها مطرح شده است بیان کرد: هیچ ساختاری برای ما اصالت ندارد، آنچه برای ما اهمیت دارد ۲ حوزه تحولی در محتوا و رویکرد است که اگر هر اتفاقی متناسب با این دو رویکرد نیاز به تغییر ساختار و سازگاری باشد حتماً اتفاق میافتد.
جبلی اضافه کرد: ما در ساختار سیما هم سه ساختار جدید ایجاد کردیم؛ مرکز سیمرغ، مرکز فیلمنامه و مرکزی برای برنامههای کوتاه. یا در جایی دو شبکه را کم کردیم و برای رسیدن به تحولی که داریم هر ساختار و ساز و کاری که نیاز باشد تغییر میکند و کم و زیاد میشود.
سیمافیلم کماکان متولی تولید
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه پروسه راهاندازی این مراکز چقدر تولید سریالها را به تعویق انداخته است؟ عنوان کرد: در تولید و ساخت مجموعههای نمایشی و سریالها هیچ تغییری ایجاد نشده است و سیمافیلم کماکان متولی ساخت مجموعههای نمایشی است هم الف ویژه و دیگر سریالها و این ساختارهای جدید برای اضافه شدن گونههای جدید نمایشی است که یا تاکنون وجود نداشته و یا کم به آنها توجه شده بود.
رئیس صداوسیما تصریح کرد: مرکز سیمرغ متولی تولید برنامههای سیت کام، برنامههای تلویزیونی به اصطلاح بیگ پروداکشن و همچنین احیای حوزههایی مثل تله تئاتر است که در سالهای اخیر به آنها کمتر توجه شده است.
خروجی مراکزی چون سیمرغ تا هفتههای آینده به آنتن میرسد
جبلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که چه زمانی میتوان خروجی این مراکز را روی آنتن تلویزیون دید توضیح داد: آن شالله ظرف ماههای آینده و حتی زودتر طی هفتههای آینده میتوانیم خروجی این مرکز سیمرغ را ببینیم. این مرکز خیلی جدید است و تازه چند هفته نیست که ساختمانی به آنها دادهایم. تا اینها بخواهند مستقر شوند، بودجه آنها برسد، نیروی انسانی مشخص شود و… کمی زمان میبرد. اما اینها مراکزی هستند که کمک میکنند هم تولیدات کیفیتر شود و هم به لحاظ کمی بیشتر شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پخش سریالهای خانگی از تلویزیون گفت: برخی از طرحهایی که به ساترا ارائه شده کاملاً با اولویتهای فرهنگی جامعه و ضرورتها و نیازهای فرهنگی جامعه منطبق است. آنچه که ذائقه فرهنگی و سالم جامعه به آن نیاز دارد و ما هم اینها را با دوستانمان در ساترا بررسی کردهایم هم طرحهای این چنینی را تشویق میکنند و هم اگر طرحهای این چنینی وجود دارد به حوزههای مختلف سیما معرفی شود. اگر حتی امکان داشته باشد مشارکت در تولید آنها برای تبلیغ و ترویجش وجود دارد.
خرید حق پخش سریالهای خانگی
جبلی اضافه کرد: ما به شیوههای مختلف هم مشارکت میکنیم هم تبلیغ و ترویج و تیزرهای آنها را در سیما خواهیم داشت و حتی میتوانیم حق پخش آنها را خریداری کنیم. تا الان مورد خاصی اسم نبردهاند اما اخبار خوبی میرسد که طرحهای خوبی رسیده است. به محض اینکه کارهای فاخری که قابل حمایت و پشتیبانی است وجود داشته باشد به این وعده عمل میکنیم.
وی درباره بهرهگیری از ظرفیتهای استانی در صداوسیما عنوان کرد: علاوه بر رویکرد استفاده از ظرفیت استانها، به همه ۳۳ مدیر مرکز در استانها ابلاغ کردهایم که یکی از شاخصهای کاری آنها میزان استفاده از استعدادهای توانمند استانهاست. در حال حاضر هم رقابت خوبی بین مراکز شاهد هستیم برای کشف استعدادهای هنری در حوزههای مختلف بازیگری، نویسندگی و … که امیدواریم این رقابت خوب منجر به کشف استعدادهای خوب شود. نمونه خوب آنکه مربوط به این دوره نیست ولی در این دوره ما از آن حمایت کردیم سریال «نون.خ» سعید آقاخانی بود که بیش از ۸۰ درصد عوامل آن اهل مناطق کردنشین است.
اعمال نظارت دقیقتر در آگهیهای بازرگانی
جبلی درباره دستمزد اهالی رادیو نیز بیان کرد: ما بازنگری جدی در حوزه پرداختهای رادیو و ایجاد عدالت دریافت و پرداخت را جزو اولویتها قرار دادهایم. از رادیو خواستهایم پیشکسوتها را به صورت جدی به آنها توجه کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از کلمات خارجی در آگهیهای بازرگانی عنوان کرد: مجوز فعالیت شرکتهای آگهیهای بازرگانی از ارشاد گرفته میشود و قاعدتاً ارشاد هم قوانین خود را دارد ما برای پخش آگهی شرکتها و بنگاهها در نظر میگیریم مجوزهایی است که به لحاظ قانونی از نهادهای دیگر گرفتهاند مثلاً در حوزه سلامت، در حوزه ادبیات فارسی و… اما خودمان هم اعمال نظارت دقیقتر میکنیم که اگر به هر دلیلی از مراجع دیگر مجوزهایی گرفته شده که با راهبردهای کلان ممکن است در تعارض باشد خود ما اعمال نظارت دوباره داریم.
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