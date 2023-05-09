به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «رقبای امزیا کینگ» با بازی متیو مک‌کانهی ساخته می‌شود. این فیلم که قرار است امتیاز فروش بین‌المللی‌اش در کن ارایه شود برمبنای فیلمنامه‌ای به قلم اندرو پترسون و به کارگردانی خود وی ساخته می‌شود.

جزییات بیشتری از داستان ارایه نشده اما بیانیه مطبوعاتی فیلم از آن به عنوان تریلری جنایی و شخصیت محور یاد کرده که در پس زمینه‌ای منحصر به فرد از نقاط دورافتاده اوکلاهما می‌گذرد.

مک‌کانهی در این فیلم در نقش اصلی یعنی امزیا کینگ بازی می‌کند. وی برای فیلم زندگی‌نامه‌ای «باشگاه خریداران دالاس» در سال ۲۰۱۳ برنده جایزه اسکار شد و برای سریال «کارآگاه واقعی» در شبکه HBO نامزدی جایزه امی را به دست آورد. او پیش از این در «بین ستاره‌ای» حماسه علمی تخیلی کریستوفر نولان و نیز «جنتلمن» فیلم اکشن کمدی گای ریچی در سال ۲۰۱۹ بازی کرده است.