به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزآوایندیا، یوگنی پریگوژین، فرمانده ارتش خصوصی واگنر وابسته به مسکو با حمله دوباره به ارتش روسیه، توانایی کرملین برای دفاع از این کشور را زیر سوال برد.

پریگوژین در ویدئویی طعنه‌آمیز گفت: چرا دولت(روسیه) قادر به دفاع از کشور نیست؟ اوکراین در مناطق مرزی روسیه حملاتی را تدارک دیده و موفق بوده است.

وی مدعی شد: سربازان روسیه از ارتش فرار می‌کنند چون وزارت دفاع به‌جای مبارزه، همیشه در حال توطئه کردن است.

پریگوژین که ارتش تحت کنترل او، نقش قابل توجهی را در جنگ اوکراین ایفا می‌کند، در ماه‌های اخیر به دفعات در خطوط مقدم حضور یافته و در تصرف بخش‌های زیادی از شهر شرقی اوکراین یعنی باخموت، نقش‌آفرینی کرده‌است. او در ماه فوریه، دو تن از مقامات دفاعی روسیه را به «خیانت» متهم کرد.

او پیش‌تر با ابراز گلایه از عدم تامین تجهیزات و پرسنل نظامی کافی از سوی ارتش روسیه، گفته بود که به‌زودی نیروهای واگنر را از شهر راهبردی باخموت خارج خواهد کرد.

فرمانده واگنر به‌تازگی در کانال تلگرامی خود نوشته بود: به همراه سرگئی سورویکین، ژنرال ارتش هشتم اکتبر ۲۰۲۲ تصمیم به آغاز عملیات «چرخ گوشت باخموت» گرفته شد؛ عملیاتی برای حمله به روستای باخموت جهت ترغیب ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای اعزام هرچه بیشتر نیرو به منظور حفظ این شهر؛ ما در باخموت «نیروهای اوکراین را چرخ کردیم.»

وی افزود: هدف عملیات چرخ گوشت باخموت این بود که واحدهای ارتش روسیه بتوانند کنترل خطوط دفاعی سودمند و کاربردی را به دست گرفته، نیروها را بسیج و دوباره تجهیز کرده، پرسنل را آموزش و ظرفیت رزمی آنها را افزایش دهند. اما در رابطه با چرخ گوشت باخموت باید بگویم که دیگر هیچ عملیات چرخ گوشتی در کار نیست چون هیچ (تسلیحاتی) برای چرخ کردن گوشت باقی نمانده است.