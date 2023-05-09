به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی ظهر سه شنبه در نشست جهاد تبیین اظهارکرد: تعامل و توسعه روابط سیاسی- اقتصادی با همسایگان و کشورهای پیرامونی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در یکسال و نیم اخیر بود که اثرات آن در مباحث اقتصادی بارز است.

معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: برخلاف رویه مرسوم که دولت‌ها هر ساله از بانک‌مرکزی استقراض می‌کردند، دولت سیزدهم از این امر پرهیز کرد که نشانه‌ای از قابلیت تیم اقتصادی دولت است.

وی گفت: دولت فعلی باید ضمن جبران مسائل و مشکلات آن هشت سال، اقدامات و شعارهای خود را هم عملی کند که تحقق آن احتیاج به زمان دارد.

حسینی افزود: اگر رویه انقلابی‌گری، حرکت در مسیر اندیشه انقلاب و امامین آن تا چند سال آینده ادامه پیدا کند بدون تردید ایران اسلامی به لحاظ اقتصادی جزو کشورهای برتر منطقه و جهان خواهد شد.

معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین کشور ادامه داد: از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم، دشمنان انقلاب و استکبار جهانی تلاش زیادی در بخش‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی علیه دولت و مردم آن انجام دادند که نمی‌توان نقش آن‌ها را به ویژه در تورم و گرانی ارز نادیده گرفت.