به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی ظهر سه شنبه در نشست جهاد تبیین اظهارکرد: تعامل و توسعه روابط سیاسی- اقتصادی با همسایگان و کشورهای پیرامونی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در یکسال و نیم اخیر بود که اثرات آن در مباحث اقتصادی بارز است.
معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین کشور افزود: برخلاف رویه مرسوم که دولتها هر ساله از بانکمرکزی استقراض میکردند، دولت سیزدهم از این امر پرهیز کرد که نشانهای از قابلیت تیم اقتصادی دولت است.
وی گفت: دولت فعلی باید ضمن جبران مسائل و مشکلات آن هشت سال، اقدامات و شعارهای خود را هم عملی کند که تحقق آن احتیاج به زمان دارد.
حسینی افزود: اگر رویه انقلابیگری، حرکت در مسیر اندیشه انقلاب و امامین آن تا چند سال آینده ادامه پیدا کند بدون تردید ایران اسلامی به لحاظ اقتصادی جزو کشورهای برتر منطقه و جهان خواهد شد.
معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین کشور ادامه داد: از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم، دشمنان انقلاب و استکبار جهانی تلاش زیادی در بخشهای گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی علیه دولت و مردم آن انجام دادند که نمیتوان نقش آنها را به ویژه در تورم و گرانی ارز نادیده گرفت.
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