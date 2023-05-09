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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

فرمانده انتظامی گرگان خبرداد؛

دستگیری ۵ نفر از عوامل نزاع و درگیری در گرگان

دستگیری ۵ نفر از عوامل نزاع و درگیری در گرگان

گرگان- فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری پنج نفر از عوامل نزاع و درگیری در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تجری بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پس از وقوع یک مورد درگیری همراه با تیراندازی در سطح حوزه، بلافاصله ماموران کلانتری پاسگاه تقی آباد به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی گرگان افزود: ماموران پس از حضور در محل ضمن پایان دادن به درگیری موفق شدند پنج نفر از عاملان را شناسایی و دستگیر کنند.

وی بیان کرد: تلاش برای کشف سلاح به کار رفته در تیراندازی به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار دارد.

طبق گفته تجری متهمان پس از تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 5775785

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