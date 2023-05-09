دستگیری ۵ نفر از عوامل نزاع و درگیری در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تجری بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: پس از وقوع یک مورد درگیری همراه با تیراندازی در سطح حوزه، بلافاصله ماموران کلانتری پاسگاه تقی آباد به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی گرگان افزود: ماموران پس از حضور در محل ضمن پایان دادن به درگیری موفق شدند پنج نفر از عاملان را شناسایی و دستگیر کنند.

وی بیان کرد: تلاش برای کشف سلاح به کار رفته در تیراندازی به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار دارد.

طبق گفته تجری متهمان پس از تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضائی شدند.