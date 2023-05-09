رئیس سازمان بسیج دانش آموزی خوزستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه‌شنبه با حضور سردار «نعمت الله باقری» جانشین فرماندهی سپاه خوزستان، «مسعود حمیدی نژاد» مدیرکل آموزش و پرورش استان آئین معارفه و تودیع رئیس جدید و سابق سازمان بسیج دانش آموزی خوزستان برگزار شد.

در این مراسم «محمدحسن حسینی نیک» به عنوان رئیس سازمان بسیج دانش آموزی خوزستان منصوب و از زحمات «امیر قمر زاده» تجلیل شد.

جانشین فرماندهی سپاه خوزستان در این آئین با بیان اینکه تربیت باید بر تعلیم اولویت داشته باشد، گفت: ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بسیج دانش آموزی یک موضوع مهم است.

وی، فعالیت در راستای تعمیق باورها در نسل نوجوان را مهم دانست و تصریح کرد: وظایف مهم بسیج دانش آموزی در حوزه تربیت نسل آینده بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل کار جهادی در بسیج دانش آموزی یک ضرورت است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در این آئین با تاکید بر اهمیت جایگاه بسیج دانش آموزی در آموزش و پرورش، گفت: بسیج دانش آموزی الگوی ارزشمند کار جهادی در راستای تربیت است.

وی اظهار کرد: آموزش و پرورش خوزستان آمادگی کاملی در راستای همکاری گسترده با بسیج دانش آموزی و فرهنگیان دارد.