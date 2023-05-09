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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱:۳۲

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی خوزستان معارفه شد

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی خوزستان معارفه شد

اهواز- با حضور جانشین فرماندهی سپاه خوزستان و مدیرکل آموزش و پرورش استان، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی خوزستان معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سه‌شنبه با حضور سردار «نعمت الله باقری» جانشین فرماندهی سپاه خوزستان، «مسعود حمیدی نژاد» مدیرکل آموزش و پرورش استان آئین معارفه و تودیع رئیس جدید و سابق سازمان بسیج دانش آموزی خوزستان برگزار شد.

در این مراسم «محمدحسن حسینی نیک» به عنوان رئیس سازمان بسیج دانش آموزی خوزستان منصوب و از زحمات «امیر قمر زاده» تجلیل شد.

جانشین فرماندهی سپاه خوزستان در این آئین با بیان اینکه تربیت باید بر تعلیم اولویت داشته باشد، گفت: ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بسیج دانش آموزی یک موضوع مهم است.

وی، فعالیت در راستای تعمیق باورها در نسل نوجوان را مهم دانست و تصریح کرد: وظایف مهم بسیج دانش آموزی در حوزه تربیت نسل آینده بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل کار جهادی در بسیج دانش آموزی یک ضرورت است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در این آئین با تاکید بر اهمیت جایگاه بسیج دانش آموزی در آموزش و پرورش، گفت: بسیج دانش آموزی الگوی ارزشمند کار جهادی در راستای تربیت است.

وی اظهار کرد: آموزش و پرورش خوزستان آمادگی کاملی در راستای همکاری گسترده با بسیج دانش آموزی و فرهنگیان دارد.

کد مطلب 5775828

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
      0 0
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      عجب ایشون چه عملکرد مثبتی قبلا داشتند
    • حسین IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
      0 0
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      انشاالله یه تسهیلاتی برای بسیجیان فعال متاهل ودارای فرزند بشه درمورد وام بدون سود یا بلاعوض یا گرفتن پایان خدمت برای بسیجیان فعال متاهل بالای سی سال

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