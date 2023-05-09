به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یور نیوز، سازمان ملل متحد امروز سه شنبه اعلام کرد که درگیری‌ های جاری در سودان از نزدیک به یک ماه پیش تا کنون منجر به آوارگی بیش از ۷۰۰ هزار نفر در داخل این کشور شده است.

به گفته سازمان ملل این آمار تنها طی یک هفته اخیر ۲ برابر شده است. این در حالی است که حدود ۱۵۰ هزار نفر نیز از زمان آغاز مناقشه نظامی در سودان به کشورهای مجاور گریخته اند.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، تخمین زده می‌شود که تا کنون بیش از ۷۵۰ نفر در درگیری های سودان کشته و ۵ هزار نفر نیز مجروح شده‌ اند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد نیز پیشتر اعلام کرده بود که برای اسکان مردم آواره سودان به ۵ کمپ دیگر نیاز است.

نبردهای مداوم بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع (البرهان و حمیدتی) از ۱۵ آوریل گذشته، باعث شد تا بسیاری از کشورها اتباع و دیپلمات‌های مستقر خود در سودان را از طرق زمینی، دریایی و هوایی از سودان خارج کنند.