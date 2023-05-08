به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه پزشکان سودان اعلام کرد که تعداد قربانیان درگیری‌های مسلحانه در این کشور به ۴۸۱ نفر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، تاکنون دست کم ۲ هزار و ۵۶۴ تن دیگر در جریان درگیری‌ها میان نیروهای ارتش و شبه نظامیان پشتیبانی سریع در مناطق مختلف سودان، مجروح شده‌اند.

این در حالیست که وزارت خارجه عربستان شب گذشته از آغاز برخی مذاکرات میان نمایندگان نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع این کشور در جده خبر داده است.

سازمان همکاری اسلامی دربرگیرنده ۵۷ کشور نیز اخیراً با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حسین ابراهیم طه دبیرکل این سازمان از کشورهای عضو نهادهای مالی و بشردوستانه خواسته کمک‌های فوری خود را به سودان ارسال کنند.

در این بیانیه آمده است: اوضاع انسانی در سودان که با یک بحران وخیم دست و پنجه نرم می‌کند متشنج شده و این کشور به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارد.

پیش از این، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به نقل از برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود تداوم بحران کنونی در سودان باعث می‌شود در ماه‌های آینده بیش از ۱۹ میلیون نفر از مردم این کشور در معرض گرسنگی و سوء‌تغذیه شدید قرار گیرند.

بحران کنونی در سودان نتیجه درگیری و رقابت میان دو ژنرال قدرتمند این کشور است؛ در یک‌طرف «عبدالفتاح برهان»، فرمانده ارتش و رئیس حکومت موقت و در سمت دیگر محمد حمدان دقلو، مشهور به «حمیدتی»، معاون پیشین و فرمانده شبه‌نظامیان موسوم به «نیروهای پشتیبانی سریع سودان» قرار دارد.