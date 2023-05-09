ترک زودهنگام سیگار برای بازماندگان سرطان ریه مفید است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، همچنین محققان دریافتند که ترک زودتر سیگار مفیدتر هم است.

در میان افرادی که مبتلا به شایع‌ترین نوع سرطان ریه تشخیص داده شده بودند، افراد سیگاری فعلی ۶۸ درصد بیشتر از افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند، فوت کردند، در حالی که افراد سیگاری سابق تنها ۲۶ درصد مرگ و میر بیشتری داشتند.

و هر چه بیمار قبل از تشخیص سرطان ریه، زودتر سیگار را ترک کرده باشد، شانس زنده ماندن او بیشتر است.

«دیوید کریستینی»، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه هاروارد، می‌گوید: «سابقه سیگار کشیدن شرکت‌کنندگان ما متفاوت بود، برخی از آنها چند سال قبل از تشخیص شأن سیگار را ترک کرده بودند و برخی دیگر چندین دهه قبل از آن سیگار را ترک کرده بودند.»

او در بیانیه خبری دانشگاه گفت: «از اینرو ما دریافتیم مزایای ترک سیگار قبل از تشخیص و حتی پس از تشخیص سرطان ریه همچنان ادامه دارد.»

محققان نزدیک به ۵۶۰۰ بیمار مبتلا به این سرطان شایع ریه را که بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۲ در گروه بقای سرطان ریه بوستون در بیمارستان عمومی ماساچوست ثبت نام کرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند.

از این میان، ۷۹۵ نفر هرگز سیگار نکشیده بودند، ۳۳۰۸ نفر سیگاری سابق و ۱۴۹۱ نفر سیگاری فعلی بودند.

هر یک از شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه به سوالاتی در مورد عادات سیگار کشیدن خود و سایر اطلاعات سلامتی و جمعیت شناختی پاسخ دادند. محققان زنده ماندن آنها را هر ۱۲ تا ۱۸ ماه بررسی کردند.

در طول دوره مطالعه، ۳۸۴۲ نفر از شرکت کنندگان، از جمله ۷۹.۳٪ از سیگاری‌های فعلی، ۶۶.۸٪ از سیگاری‌های سابق و ۵۹.۶٪ از افرادی که هرگز سیگار نمی‌کشیدند، جان خود را از دست دادند.

البته، هرگز سیگار نکشیدن افراد بهترین شانس را برای زنده ماندن به همراه داشت.

محققان خاطرنشان کردند که ارتباط بین بقا و سابقه مصرف سیگار ممکن است بسته به مرحله بالینی که در آن سرطان ریه تشخیص داده شده است متفاوت باشد.