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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۱۷

بازدید مسئولین اورژانس عراق و تاجیکستان از سازمان اورژانس کشور

بازدید مسئولین اورژانس عراق و تاجیکستان از سازمان اورژانس کشور

مسئولین اورژانس کشورهای عراق و تاجیکستان از بخش های مختلف سازمان اورژانس کشور بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولین اورژانس تاجیکستان و عراق که برای حضور در نشست گروه ۵ در تهران حضور دارند، با جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، دیدار و گفتگو کردند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان دستاوردهای این سازمان به ارائه توضیحاتی در زمینه فرایند خدمت رسانی اورژانس ۱۱۵ به هموطنان پرداخت.

همچنین بحث و تبادل نظر بین رؤسای اورژانس کشورهای ایران و عراق پیرامون مشکلات موجود در مسیر خدمت رسانی به زائران حضرت اباعبدالله در اربعین سال گذشته و اتخاذ راهکارهای همکاری‌های مشترک برای ارتقای کمی و کیفی خدمات سلامت در اربعین امسال از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

در پایان این نشست میهمانان سازمان اورژانس کشور از بخش‌های مدیریت بحران و واحد ارتباطات مرکز اورژانس تهران بازدید کردند.

کد مطلب 5777170
حبیب احسنی پور

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