تحولات غزه بر کل منطقه تاثیر دارد/ از کمک دریغ نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت هفتمین سالگرد شهادت مصطفی بدرالدین از فرماندهان حزب الله لبنان شهادت خضر عدنان و نیز شهادت فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین را تسلیت گفت.

وی به تمجید از شهید مصطفی بدر الدین (سید ذوالفقار) پرداخت و به درک، ژرف نگری، بصیرت و تفکرات راهبردی این شهید اشاره کرد و گفت: بسیاری از فرماندهان ما از این ویژگی‌های برخوردارند.

نصرالله گفت: شهید ذوالفقار نشان رزمندگی در خط مقدم، نشان جانبازی، نشان اسارت، نشان فرماندهی، نشان دستاوردها و پیروزی‌ها و در نهایت نشان شهادت را روی سینه خود داشت.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه افزود: معمولاً لبنان از تحولات منطقه تأثیر می‌پذیرد و انسان باید با واقعیت روبرو شود و از آن فرار نکند.

وی افزود: آنانی که گمان می‌کردند که اسرائیل در لبنان ماندنی است، مشخص شد که در اشتباه هستند و همه محاسبات آنها بر باد رفت زیرا بر اساس محاسبات غلط استوار شده بود. فرمانده ذوالفقار و همرزمانش از فهم عمیق و گسترده برخوردار بودند و گزینه و هدف درست را انتخاب کردند و این دستاوردها را رقم زدند.

نصرالله در ادامه گفت: نتانیاهو جنگ کنونی در غزه را با ترور برادران در سرایا القدس و زنان و کودکان فلسطینی شروع کرد. متأسفانه شاهد سکوت جامعه جهانی هستیم. آمریکا مانع از محکومیت اسرائیل در شورای امنیت به خاطر شهادت زنان و کودکان در غزه می‌شود.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: نتانیاهو اهدافی را از این جنگ دنبال می‌کند و آن احیا و ترمیم بازدارندگی و فرار از بحران داخلی و ممانعت از فروپاشی ائتلاف دولتی و بهبود جایگاه سیاسی و انتخاباتی خودش است.

نصرالله گفت: محاسبات نتانیاهو برای اقدام صرف علیه جهاد اسلامی و هدف قرار ندادن دیگر گروه‌ها و ایجاد فتنه در مقاومت ناکام ماند. اشغالگران به دنبال از بین بردن زیرساخت رهبری گردان‌های قدس و نابودی توان موشکی از طریق هدف قرار دادن فرماندهان آن هستند. جنبش جهاد اسلامی با ترور فرماندهانش حکیمانه برخورد کرد و با فرماندهان گردان‌های قسام برای اتخاذ موضع واحد، رایزنی کرد. دشمن منتظر واکنش جنبش جهاد اسلامی بود و هنگامی که برخورد آرام را دید آشفته شد.

وی افزود: آرامش و حکمت در اداره نبرد فرصت تحقق اهداف دشمن را از او گرفت. از نقاط قوت جنبش‌های مقاومت در فلسطین و منطقه این است که توان قوی در ترمیم سریع زیرساخت فرماندهی دارند. با وجود ترور فرماندهان جنبش‌های مقاومت ضعیف نشده و قدرت آنها تحلیل نرفت و این خون‌های پاک توان حرکت به جلو به این جنبشها داد. این ترمیم سریع گردان‌های قدس، اشغالگران را به وحشت انداخت. رسیدن موشک‌ها به جنوب تل آویو و به قدس دشمن را به همه ریخت.

نصرالله تاکید کرد: مقاومت در غزه توانست هدف دشمن در ترمیم بازدارندگی را با شکست روبرو کند. با وجود فشارهای میدانی و سیاسی، مقاومت فلسطین ضعیف نشد. موضع مقاومت در غزه مستحکم است. آنچه تاکنون رخ داده، به دشمن فهمانده است که هر اقدام تروریستی بدون پاسخ نمی‌ماند و به رویارویی گسترده منجر خواهد شد. نتانیاهو نمی‌تواند به اسرائیلی دروغ بگوید که قدرت بازدارندگی را بهبود بخشیده است.

وی افزود: نبرد غزه مهم و تأثیرات آن محدود به غزه نخواهد ماند بلکه بر کل منطقه تاثیردارد. ما در تماس دائم با فرماندهی مقاومت در غزه هستیم و در کمک هر زمان مسئولیت ایجاب کند لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد. ما مراقب اوضاع و تحولات هستیم و تاحد ممکن کمک می‌کنیم و لکن در هر زمان که مسئولیت ما برای برداشتن گام یا گام‌های ایجاب کند انشاالله درنگ نخواهیم کرد.

نصرالله در ادامه به تحولات سوریه هم پرداخت و گفت: سوریه بر سر موضع خود ماند. بازگشت آن به اتحادیه عرب و دعوت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای شرکت در نشست سران نقطه عطفی به شمار می‌رود.

وی از سفر رئیسی به سوریه به عنوان تأکیدی بر روابط راهبردی ایران و سوریه در همه زمینه نام برد و در ادامه تاکید کرد: پرونده سوریه در حال حاضر در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه حاضر است و نامزدها درباره دیدگاه‌های خود در قبال دمشق با یکدیگر رقابت می‌کنند. ما از هر تحول مثبتی در قبال سوریه حمایت می‌کنیم. ما با مشاهده پیروزی سیاسی یا معنوی در سوریه چهره مصطفی بدرالدین و همه شهیدان و جانفشانی و غربتمان را می‌بینیم در روزی که همه دنیا به خاطر حمایت از سوریه از ما انتقاد می‌کردند.

نصرالله گفت: آمریکا نفت و گاز سوری‌ها را می دزد و اصرار بر تحریم و قانون سزار دارد. اوضاع در سوریه رو به گشایش است و روزهای سخت سپری شده است و مطلوب این است که روابط لبنان با سوریه احیا شود زیرا این روابط به نفع لبنان است.

وی افزود: پرونده آوارگان سوری در شبکه‌های اجتماعی با موضع گیری حل نخواهد شد. تغییر موضع برخی از گروههای سیاسی در قبال آوارگان سوری نشان دهنده این است که موضع قبلی آن سیاسی بوده نه انسانی. پرونده آوارگان باید حل شود. حزب الله هیچ خانه یا روستایی را تصرف نکرده و مانع بازگشت احدی به روستاهای مرزی با سوریه نشده و همه تبلیغات در این زمینه دروغ بزرگ است. آنکه بیش از همه به بازگشت ساکنان القصیر به خانه و کاشانه شأن اهتمام دارد حزب الله است.

نصرالله گفت: هر حادثه که رخ می‌دهد حزب الله متهم به تجارت مواد مخدر می‌شود و این دروغ و خیانت و بی اخلاقی است. اگر کمک حزب الله نبود مقامات لبنانی توان مقابله با سوداگران مرگ را نداشتند.

وی درادامه به بحث انتخابات رئیس جمهور جدید لبنان هم پرداخت و گفت: سلیمان فرنجیه نامزد تصادفی ما نیست بلکه نامزد جدی است. ما نامزدی را بر احدی دیکته نمی‌کنیم. هر طرفی فردی را معرفی کند و با هم به مجلس می‌رویم تا رئیس جمهور را انتخاب کنیم. درها هنوز برای گفتگو و رایزنی در بحث انتخاب رئیس جمهور باز است. دولت پیشبرد امور باید در چارچوب قانون کارهایش را انجام دهد.

دبیر کل حزب الله لبنان در پایان تاکید کرد: عداوت و دشمنی دائمی در جهان عرب وجود ندارد ما لبنانی‌ها باید از فضای مثبت در منطقه استفاده کنیم.