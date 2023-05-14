به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین، نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات در پی حادثه کشته شدن اکبر لیموچی، مدیر مسئول روزنامه توسعه جنوب، با صدور پیامی ضمن تسلیت به خانواده محترم این مدیر مسئول و همکارانش، از مراجع انتظامی و قضائی خواستار تسریع در شناسایی علل و عوامل این حادثه شد.

متن پیام تسلیت پدرام پاک آئین به این ترتیب است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر ناگهانی درگذشت جناب آقای اکبر لیموچی، مدیر مسئول محترم روزنامه توسعه جنوب موجب تألم و تأثر خاطر شد. آن مرحوم عمر خویش را در جهت آگاهی بخشی به مردم سپری کرد و خدمات ماندگاری در عرصه رسانه از خود به جا گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به جامعه رسانه‌ای کشور و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می‌کنم. امید است دستگاه‌های انتظامی و قضائی به سرعت علل و عوامل این حادثه را شناسایی کنند تا تسکینی بر آلام خانواده و همکاران وی باشد.

همچنین لیموچی روزنامه نگار و فعال اجتماعی عصر روز جمعه ۲۲ اردیبهشت بر اثر شلیک گلوله افراد ناشناس در ایذه به قتل رسید. مرد مسلح سوار بر خودرو ال ۹۰، به یک کافه در ایذه حمله کرد و با شلیک گلوله او را به قتل رساند. لیموچی از فعالان رسانه‌ای شناخته شده خوزستانی و مدیرمسئول روزنامه توسعه جنوب بود. تاکنون جزئیات بیشتری درباره انگیزه و علت این حادثه منتشر نشده است.