سارق حرفه ای در شاهرود دستگیر شد/ اعتراف به ۱۶ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گیلانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی سبب بازگشایی پرونده‌ای از سوی آگاهی شهرستان شاهرود شد، تاکید کرد: این سرقت‌ها از خانه باغ، انبار و ساختمان‌های نیمه کاره و در حال احداث و… در شهرستان شاهرود رخ می‌داد.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس آگاهی شهرستان برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان وارد عمل شدند، افزود: با انجام اقدامات هوشمندانه و فنی پلیس آگاهی و پایش اخبار واصله از منابع مشخص شد فردی که در یکی از شهرک‌های حاشیه شاهرود سکونت دارد اقدام به سرقت از اماکن خصوصی می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان بیان داشت: فرد مظنون مدتی تحت نظر پلیس قرار می‌گیرد و پس از تکمیل تحقیقات پلیسی و جمع‌آوری ادله و مستندات کافی، دستور قضائی برای دستگیری وی صادر می‌شود همچنین متهم در بازجویی اولیه منکر بزه انتسابی می‌شود اما در مواجه با ادله و مستندات پلیس به ۱۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد.

با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود از این سرقت‌ها را اعتیاد به مواد مخدر شیشه و بیکاری اعلام کرده اضافه کرد: در بازجویی‌های پلیس متهم به داشتن دو همدست و همراهی یک مال خر اعتراف می‌کند که تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد همچنین باید تاکید کرد که متهم پس از تکمیل تحقیقات پلیسی و قضائی، با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.