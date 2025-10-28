به گزارش خبرگزاری مهر، حجت صدیقی اظهار کرد: مرد ۳۵ ساله در سال ۱۳۹۶ در یک نزاع دسته جمعی موجب قتل فردی دیگر شده بود و طی هشت سال گذشته را در زندان به سر می‌برد و در این میان با پیگیری‌های مستمر کمیته صلح و سازش زندان تایباد و واحد مددکاری و برگزاری جلسات متعدد مصالحه با خانواده مقتول سرانجام رضایت آنان جلب و اجرای حکم قصاص این فرد منتفی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تایباد گفت: پارسال نیز یک محکوم به قصاص دیگر در این شهرستان با رضایت اولیای دم از مرگ نجات یافت و هم اینک چهار پرونده قتل با شرایط پیش بینی شده از سوی خانواده‌ها و شاکیان در دست اقدام است.

وی بیان کرد: تلاش‌های شبانه روزی ریش سفیدان، معتمدان و صلح یاران در راستای گسترش فرهنگ گذشت و بخشش در این شهرستان جای قدردانی دارد.