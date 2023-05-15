شرط «سینان اوغان» برای حمایت از قلیچداراوغلو در انتخابات ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، «سینان اوغان» نامزد ائتلاف «آتا» امروز دوشنبه در بیانیه ای شرط خود برای حمایت از قلیچداراوغلو در دور دوم انتخابات ترکیه را اعلام کرد.

نامزد ائتلاف «آتا» که در دور اول انتخابات ترکیه که دیروز برگزار شد موفق به کسب ۵.۲۹ درصد از آراء شد، امروز اعلام کرد: تنها در صورتی از قلیچداراوغلو حمایت می‌ کنم که حزب دموکراتیک خلق‌ ها از نظام سیاسی ترکیه کنار گذاشته شود.

سینان اوغان در مصاحبه با اشپیگل گفت: تنها در صورتی از قلیچدار اوغلو در دوم انتخابات حمایت می‌ کنم که حزب دموکراتیک خلق‌ ها از سیستم سیاسی کنار گذاشته شود.

مدحت سنجار، رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ ها پیشتر از نامزدی قلیچداراوغلو حمایت کرده بود. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌ رسد حمایت اوغان از هر یک از نامزدها در نتیجه نهایی انتخابات ترکیه نقشی مهمی را ایفا کند.

سینان اوغان دانش آموخته رشته روابط بین الملل که مدت‌ ها در جمهوری آذربایجان مشغول فعالیت‌ های دانشگاهی و سیاسی بود، در این دوره از انتخابات، ائتلاف آتا را تشکیل داد.

او برخلاف تصور، در جایگاهی ایستاد که عملاً سرنوشت انتخابات در گرو تصمیم نهایی او خواهد بود. خود او در این مورد گفته بود: ما در شرایط سختی کار انتخاباتی را انجام دادیم و امروز به نقطه‌ ای رسیده ایم که مستقیماً بر نتایج انتخابات ترکیه تأثیر می‌ گذارد. من این را موفقیت بزرگی برای خود می دانم.