اعمال محدودیت برای کاهش بار ترافیکی در حوالی نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی در خصوص اعمال محدودیتها توسط پلیس در برخی معابر برای کنترل ترافیک و تقسیم بار ترافیکی توضیح داد.
وی افزود: در خیابان قنبرزاده به دلیل اشباع شدن پارکینگها، بار ترافیکی از این خیابان به اصطلاح پس میزند و بزرگراه شهید سلیمانی را درگیر میکند و به تبع آن جنوب به شمال بزرگراه مدرس نیز تحت تأثیر این ترافیک قرار گرفته و آنجا نیز درگیر میشود.
سرهنگ رازقی بیان داشت: همچنین اگر در خیابان شهید بهشتی این کار انجام نپذیرد، خیابان علی اکبری و به تبع آن خیابان شهید مطهری و معابر پیرامونی درگیر میشوند.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: پلیس در برخی مواقع مجبور به این کار میشود و با هدایت رانندگان به مسیری در جلوتر، ترافیک را مدیریت میکند.
وی گفت: در بحث نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با این موضوع شدیداً درگیر هستیم و حتی از همه جای تهران و سایر مناطق نیروی کمکی به این محل فرستاده و تا پایان ترافیک در آنجا حضور دارند.
سرهنگ رازقی اظهار کرد: در بحث نمایشگاه کتاب در حال مدیریت ترافیک محدوده هستیم تا بتوانیم روانی ترافیک را شاهد باشیم و راه مسدود نگردد و مردم بتوانند از این نمایشگاه استفاده نمایند.
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