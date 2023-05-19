به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محمدی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته بحران آب در اردبیل اظهار کرد: بعد از ماه‌ها بارش‌های خوبی را در هفته گذشته شاهد بودیم ولی همچنان ما با خلأ بارندگی‌ها و کاهش بارش‌ها نسبت به سال گذشته و بلند مدت روبه‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: میزان بارش سال زراعی آبی به ۳۲۵ میلیمتر رسید که در مقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد و بلند مدت ۲۶ درصد کاهش بارندگی‌ها را شاهد هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در هفته‌های آینده نیز بارش‌های مناسبی پیش‌بینی می‌شود ولی در مجموع در فصل بهار به نظر می‌رسد بارندگی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۰ تا ۱۵ درصدی را نشان دهد.

محمدی افزود: بر اساس اعلام آب منطقه‌ای اردبیل ۲ میلیون متر مکعب آب در پشت سدهای استان جمع‌آوری شد که انتظار می‌رود ادامه این بارش‌ها وضعیت بهتری را در ذخایر آبی در پشت سدها به وجود آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: از عصر فردا با ورود سامانه بارشی در روزهای شنبه و یکشنبه اوج فعالیت این سامانه و بارش‌های مناسبی را در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی اشاره کرد و گفت: تمرکز بارش‌ها در مرکز استان خواهد بود و در ارتفاعات به ویژه مشگین‌شهر و ییلاقات کاهش دما و بارش برف پراکنده را نیز به همراه خواهد داشت.

در این جلسه معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای اردبیل نیز خاطرنشان کرد: بارش‌های اخیر تنها قسمت محدودی از کسری مخازن آب پشت سدها را تأمین کرده ولی همچنان انتظار می‌رود اهالی استان در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.

حمید فضایلی اضافه کرد: بر اثر بارش‌های اخیر در مرکز و جنوب استان ۲ میلیون متر مکعب آب بر ذخایر آب پشت سدها افزوده شده در حالی که همچنان ما با کاهش ذخایر آب به ویژه در سد یامچی روبه‌رو هستیم.

وی به وضعیت نگران‌کننده سد یامچی اشاره کرد و ادامه داد: با ادامه این روند و افزایش مصرف، ما در تابستان با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم بود که انتظار می‌رود مسئولان امر از هم اکنون تدبیری مناسب برای تأمین آب شرب شهر اردبیل و مناطق اطراف در نظر بگیرند.